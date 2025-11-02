עם סיום החיפושים אחרי הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי ואיתורה בחיים, מפקד מחוז ת"א במשטרה עדכן כי הפצ״רית הולכת כעת לבדיקה גופנית – ולאחר מכן תגיע למשטרה

בתום החיפושים: רגע אחרי שאיתרו את הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, מפקד מחוז תל אביב של משטרת ישראל נשא הערב (ראשון) הצהרה לתקשורת בה אישר כי הפצ"רית תלך כעת לבדיקה גופנית – ולאחר מכן למשטרה.

"בשעות אחר הצהריים קיבלנו אירוע של נעדרת עם חשש לחייה. הגענו עם כוחות מתוגברים לאזור והפעלנו את כל האמצעים הטכנולוגיים שברשותנו, בים ובאדמה" אמר המפקד. "אחרי סריקות שנמשכו לא מעט זמן היא אותרה. כעת היא בדרכה לבדיקה גופנית, ואחר כך תגיע למשטרה".

עוד באותו נושא באופוזיציה מזהירים: "כולנו צריכים לעצור ולעשות חשבון נפש" 19:36 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כאמור, בשעה האחרונה דווח על חיפושים אחרי הפצ"רית, ששמה נקשר בימים האחרונים לפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. משעות הבוקר נותק עמה הקשר, וכתוצאה כוחות משטרה רבים הוזעקו לחיפושים. מסוקים משטרתיים הועלו לאוויר באיזור חוף הצוק, שם אותר רכבה כשהיא לא בתוכו. בהמשך גם כוחות הצבא הצטרפו לחיפושים, כשהרמטכ"ל אייל זמיר הנחה את אגף המבצעים להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשות צה"ל בכדי לנסות לאתרה בהקדם המיידי.

אחרי כשעה, המשטרה אישרה כי הפצ"רית אותרה בחיים ויצרה קשר עם בעלה. בהודעה נאמר כי "בהמשך לחיפושים אודות נעדרת באזור החוף בהרצליה, כעת נמסר כי הנעדרת נמצאה בריאה ושלמה".