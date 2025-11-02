דובר הליכוד גיא לוי על החשש לחייה של הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי והחיפושים אחריה: "היועמ"שית חייבת להיעצר ולהיכנס לחקירה עוד הלילה"

דובר הליכוד גיא לוי, מתייחס לחיפושים אחרי הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי, שקיים חשש לחייה אחרי שמהבוקר נותק עמה הקשר ורכבה אותר סמוך לחוף הצוק עם מכתב שהשאירה.

לוי הפנה אצבע מאשימה לעבר היועמ"שית וכתב: "כל הטירוף הזה שאנו רואים עכשיו זו תוצאה ישירה של שיבוש החקירה המטורף שהיועמ"שית מבצעת כבר למעלה משבועיים, לא עצרה את הפצ"רית, לא לקחה את המכשירים הניידים שלה, לא גבתה ממנה גרסה ולא שמה אותה אפילו במעצר הגנתי".

"היועמ"שית חייבת להיעצר ולהיכנס לחקירה עוד הלילה", כתב לוי.