דובר הליכוד גיא לוי, מתייחס לחיפושים אחרי הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי, שקיים חשש לחייה אחרי שמהבוקר נותק עמה הקשר ורכבה אותר סמוך לחוף הצוק עם מכתב שהשאירה.
לוי הפנה אצבע מאשימה לעבר היועמ"שית וכתב: "כל הטירוף הזה שאנו רואים עכשיו זו תוצאה ישירה של שיבוש החקירה המטורף שהיועמ"שית מבצעת כבר למעלה משבועיים, לא עצרה את הפצ"רית, לא לקחה את המכשירים הניידים שלה, לא גבתה ממנה גרסה ולא שמה אותה אפילו במעצר הגנתי".
"היועמ"שית חייבת להיעצר ולהיכנס לחקירה עוד הלילה", כתב לוי.
לא זכור לי שמישהו עצר את נתניהו בפרשת הצוללות שוועדת חקירה קבעה שהוא עקף את המערכת הצבאית , סיכן את בטחון המדינה , ואת יחסיה הבינלאומיים ... לא זכרו לי שעצרו אותו לחקירה שיתן גרסה על מה ידע או לא ידע על כל הסוכנים הקטאריים בלשכתו , ועל ההדלפה לעיתון הבילד של מידע סודי ... גם לא זכור לי שזמנו אותו ואת אשתו לתת גרסה לגבי "רכבת המתנות ממילצן" , במקום זה נתנו להם חודשים לתאם וליצר גרסאות ... גם לא זכור לי שגברת נתניהו נחקרה בנוגע להטרדת עד במקרה של הדס קליין ... ודרך אגב מה קרה לגוטליב המטורפת ? או למאפיונרית הקטנה והטפשה מאי גולן ? או לאמסלם וחברתו שעובדת או לא עובדת בעיריית ירושליים ... וכל זה רשימה קצרה ןמאד חלקית ...
.19:06 02.11.2025
חדד יוסף
היועמשית מפרפרת בין חיים למוות שלה,היא תשמיד את עצמה ותיקח את כל חבריה עימה.19:07 02.11.2025
ובינתיים....
בתגובה ל: חדד יוסף
כל רצח פוליטי שהיה במדינה, בוצע בידי הימין. עובדה!19:10 02.11.2025
אורי
אם גיא לוי אכן כתב את מה שהכתבה אומרת אז הוא אידיוט מושלם שמבייש בכתיבתו את העיתון. האם נעצר עד היום מישהו מהאחראים לאסון ה 7 באוקטובר? מציע שידיעות אחרונות יפטר את האידיוט הזה לאלתר!המשך 19:50 02.11.2025
רחל
כל הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה אבל דחוף דחוף איפה כל החקירות של כל השרים איפה זה עומד בדיוק ירין לוין תמצא לך זמן נכון להוציא חוק שיהיה סדר בממשלה הזויה הזו כל מי שיש לו עבר פלילי או חקירות בזמן הזה כולם צריכים ללכת הביתה בשביל להחזיר את האימון לכל אזרחי מדינת ישראל איפה החקירה של מאי גולן איפה החקירה של מירי רגב איפה החקירות של משטרת ישראל איפה החקירה של עוד כמה שרים איפה זה עומד בדיוק קרקס אחד שלם יש בממשלה הזויה הזאת הפצרית תקבל את העונש שלה אבל מה עם כל השרים הם ממשיכים לתפקד כאילו לא היה חקירות כאילו אין שום דבר בושה וחרפההמשך 19:46 02.11.2025
חושבת שהי מעל החוק
גרמה נזק אדיר למדינה ולחיילים. לשלול א הדרגות ואת כל הזכויות פנסיה פיצויים ולהכניס לכלא על בגידה .19:43 02.11.2025
רחל
גיא לוי מה קורה עם כל החקירות של כל השרים מאי גולן מירי רגב ביתן וכל החקירות של המשטרה איפה זה עומד בדיוק ממשיכים כאילו הם חקירות והכל בסדר בושה וחרפה כל הממשלה הזו גם צריכה ללכת הביתה אל תרכבו על המקרה של הפטרית היא תקבל את עומשה זאת עובדה שהיא התפטרה מה קורה עם בן גביר שהוא לא מתבייש לצלם את בית הסוהר של המחבלים ולהגיד מה הוא עושה להם ועקב זה כל החטופים קיבלו מכות כל הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה דחוף דחוף כמה שיותר מהר הם לא יודעים לשמור על הפיות שלהם הם לא יודעים לעבוד בשקט הכל מפרסמים מעלים בטיק טוק הם לא מודעים בכלל להשלכותהמשך 19:51 02.11.2025
אורי
אם גיא לוי אכן כתב את מה שהכתבה אומרת אז הוא אידיוט מושלם שמבייש בכתיבתו את העיתון. האם נעצר עד היום מישהו מהאחראים לאסון ה 7 באוקטובר? מציע שידיעות אחרונות יפטר את האידיוט הזה לאלתר!המשך 19:50 02.11.2025
רחל
כל הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה אבל דחוף דחוף איפה כל החקירות של כל השרים איפה זה עומד בדיוק ירין לוין תמצא לך זמן נכון להוציא חוק שיהיה סדר בממשלה הזויה הזו כל מי שיש לו עבר פלילי או חקירות בזמן הזה כולם צריכים ללכת הביתה בשביל להחזיר את האימון לכל אזרחי מדינת ישראל איפה החקירה של מאי גולן איפה החקירה של מירי רגב איפה החקירות של משטרת ישראל איפה החקירה של עוד כמה שרים איפה זה עומד בדיוק קרקס אחד שלם יש בממשלה הזויה הזאת הפצרית תקבל את העונש שלה אבל מה עם כל השרים הם ממשיכים לתפקד כאילו לא היה חקירות כאילו אין שום דבר בושה וחרפההמשך 19:46 02.11.2025
חושבת שהי מעל החוק
גרמה נזק אדיר למדינה ולחיילים. לשלול א הדרגות ואת כל הזכויות פנסיה פיצויים ולהכניס לכלא על בגידה .19:43 02.11.2025
