ההאשמות החלו: דקות אחרי הדיווחים על החיפושים אחרי הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר , פעילי המחאה נגד הממשלה כבר החלו במתקפות כלפי הימין והאשימו אותם באחריות למותה האפשרי.
פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות מחאת 'הדגלים השחורים' ואחד הקולות הבולטים נגד ממשלת נתניהו, כתבה כי "אלה שהסיתו נגד רבין קבלו שליטה במשטרה. אותה משטרה שלא הגנה על חיילי צה״ל והפרקליטות כשאספסוף מוסת מתוך הכנסת ומחוצה לה פלש לשדה תימן ובית ליד. תחת הלחץ המתועב הזה הפצ״רית עשתה טעות. אבל שלא יהיה ספק – זו אותה אידיאולוגיה שהביאה לרצח רבין שגם דחפה את הפצ״רית למותה. ת.נ.צ.ב.ה". בעקבות האישור כי הפצ"רית אותרה בחיים, ברסלר מחקה את הציוץ מהרשת.
גם פעיל המחאה משה רדמן אבוטבול כתב כי הוא "מתפלל שזה לא קרה באמת והיא בחיים, אבל מה שאפשר כבר להגיד זה ש: אצל בני אדם שפויים, נורמיטיביים, לא ערלי לב וסוציופתים, יש דבר כזה שנקרא מצפון ומוסר. בממשלת ישראל, על 2000+ הנרצחים שהביאה עלינו ו-80 השרים וחברי הכנסת שבה, אין כאלו".
"כל אחד ואחת צריך בערב הזה לעשות חשבון נפש טוב טוב אחרי האירוע הזה, ומי שלקח חלק בעליהום, עלילות הדם והשקרים של ה-72 שעות האחרונות צריך להתבייש בעצמו" הוסיף. "ממה שפורסם עד כה, ברור שהיא טעתה בשיקול דעת וברור שהייתה צריכה לתת לכל הפחות תשובות, אבל מכאן ועד רצח האופי, האשמה בעלילות הדם (כאילו היא המציאה את הסרטון הנוראי והדברים הנוראיים שאכן קרו) המרחק עצום".
"תזכרו תמיד – אין כאן מאבק בין שני צדדים שווים, יש צד אחד שמכה על חטא שוב ושוב, שמחפש לרצות, שמחפש לשאת חן, שמחפש ״להיות בסדר״ וצד שני שמחבק אנסים, שתומך בבוגדים, שמקריב אזרחים ולוחמים ולא בוחל בשום אמצעי בדרך שלו לשנות את פרצופה של המדינה" סיכם רדמן. "אם לא הבנו לפני 30 שנה, הינה עוד הוכחה – מילים הורגות ומי שהיה שם לפני שלושים שנה ומילותיו הרגו אז, לצערנו נמצא כאן גם היום ומילותיו הורגות שוב, הפעם הוא מגובה בעוד עשרות שופרות, מכונות רעל ועבדים נרצעים כמו ישראל כ״ץ ואחרים. אל תדאגו, גם הלילה הוא ישן טוב במצפון נקי".
במקביל, העיתונאי בן כספית השווה בין הפצ"רית והדלפת הסרטון משדה תימן לבין פרשת "קטארגייט" והדלפת המסמכים המסווגים: "לו רק היתה מדליפה ל״בילד״ במקום לגיא פלג, במקום להתאבד היתה זוכה לתהילת עולם".
נובמת
התגובה של הפצמרית רק מסבירה את גודל הנזק שהיא עשתה ואת שיבוש החקירה. לא סתם קם אדם בבוקר ומחליט להעלם. דעתי שהיא יצאה בהפלגה מחוף הצוק וברחה מהארץ , להתאבד? , היא...
התגובה של הפצמרית רק מסבירה את גודל הנזק שהיא עשתה ואת שיבוש החקירה. לא סתם קם אדם בבוקר ומחליט להעלם. דעתי שהיא יצאה בהפלגה מחוף הצוק וברחה מהארץ , להתאבד? , היא צריכה להיות אדם מספיק ישר כדי להתנצל בפני חיילי כוח 100 לחיילי צה''ל.המשך 18:52 02.11.2025
יעקב אלבזיס
כפרה על כל צהל ,שקמה והפצרית18:51 02.11.2025
שירי מנתניה
האספסוף הזה יהרוס את המדינה. איך לא הוגשו כתבי אישום על הפריצה לבסיס צבאי ושבירת השער החשמלי???18:55 02.11.2025
יעקובפר
היא אשתה דברים שרוצים אנשים כמו ברסלר וחשבה שזה דבר טוב.18:58 02.11.2025
גדי רדיו
עכשיו יצטערו של עצרו אותה19:00 02.11.2025
חח
מאוד חשודה ההודעה הזאת. אולי חפלן ארגנו לה יציאה מהארץ?19:07 02.11.2025
יושר
איזה צביעות מצד השמאל כולל שיקמה19:02 02.11.2025
אוהב עמי
שקמה ברסלר אשה חולה ומרשעת19:04 02.11.2025
טלי
אולי די כבר לייחצן כל הפחה מילולית של מכונת הרעל הזו?? אז אמרה. אז כתבה. עוד לא יצא לי לשמוע משהו חיובי, מכבד או מאחד שיוצא מפיה. חאלאס לשתף פעולה...
אולי די כבר לייחצן כל הפחה מילולית של מכונת הרעל הזו?? אז אמרה. אז כתבה. עוד לא יצא לי לשמוע משהו חיובי, מכבד או מאחד שיוצא מפיה. חאלאס לשתף פעולה עם המסיתה הלאומית ולהדהד אותה!המשך 19:25 02.11.2025
תימני ימני
חבורה של אפסים בשמאל מטילים אשמה במקום להאשים את עצמם שהם אלו שהובילו לבגידה של הפצרית!!! כמו ברצח רבין מאשימים כאשר הם יוצרים את המצע!!! והדם של רבין על הידיים...
חבורה של אפסים בשמאל מטילים אשמה במקום להאשים את עצמם שהם אלו שהובילו לבגידה של הפצרית!!! כמו ברצח רבין מאשימים כאשר הם יוצרים את המצע!!! והדם של רבין על הידיים של השמאל!!! איכס עליכם!!!המשך 19:35 02.11.2025
