דקות אחרי הדיווחים על החשש לחייה של הפצ"רית, פעילי המחאות נגד הממשלה החלו להאשים את הימין באחריות למותה האפשרי. שקמה ברסלר: "אותה אידיאולוגיה שהביאה לרצח רבין גם דחפה את הפצ״רית למותה"

ההאשמות החלו: דקות אחרי הדיווחים על החיפושים אחרי הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר , פעילי המחאה נגד הממשלה כבר החלו במתקפות כלפי הימין והאשימו אותם באחריות למותה האפשרי.

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות מחאת 'הדגלים השחורים' ואחד הקולות הבולטים נגד ממשלת נתניהו, כתבה כי "אלה שהסיתו נגד רבין קבלו שליטה במשטרה. אותה משטרה שלא הגנה על חיילי צה״ל והפרקליטות כשאספסוף מוסת מתוך הכנסת ומחוצה לה פלש לשדה תימן ובית ליד. תחת הלחץ המתועב הזה הפצ״רית עשתה טעות. אבל שלא יהיה ספק – זו אותה אידיאולוגיה שהביאה לרצח רבין שגם דחפה את הפצ״רית למותה. ת.נ.צ.ב.ה". בעקבות האישור כי הפצ"רית אותרה בחיים, ברסלר מחקה את הציוץ מהרשת.

גם פעיל המחאה משה רדמן אבוטבול כתב כי הוא "מתפלל שזה לא קרה באמת והיא בחיים, אבל מה שאפשר כבר להגיד זה ש: אצל בני אדם שפויים, נורמיטיביים, לא ערלי לב וסוציופתים, יש דבר כזה שנקרא מצפון ומוסר. בממשלת ישראל, על 2000+ הנרצחים שהביאה עלינו ו-80 השרים וחברי הכנסת שבה, אין כאלו".

"כל אחד ואחת צריך בערב הזה לעשות חשבון נפש טוב טוב אחרי האירוע הזה, ומי שלקח חלק בעליהום, עלילות הדם והשקרים של ה-72 שעות האחרונות צריך להתבייש בעצמו" הוסיף. "ממה שפורסם עד כה, ברור שהיא טעתה בשיקול דעת וברור שהייתה צריכה לתת לכל הפחות תשובות, אבל מכאן ועד רצח האופי, האשמה בעלילות הדם (כאילו היא המציאה את הסרטון הנוראי והדברים הנוראיים שאכן קרו) המרחק עצום".

"תזכרו תמיד – אין כאן מאבק בין שני צדדים שווים, יש צד אחד שמכה על חטא שוב ושוב, שמחפש לרצות, שמחפש לשאת חן, שמחפש ״להיות בסדר״ וצד שני שמחבק אנסים, שתומך בבוגדים, שמקריב אזרחים ולוחמים ולא בוחל בשום אמצעי בדרך שלו לשנות את פרצופה של המדינה" סיכם רדמן. "אם לא הבנו לפני 30 שנה, הינה עוד הוכחה – מילים הורגות ומי שהיה שם לפני שלושים שנה ומילותיו הרגו אז, לצערנו נמצא כאן גם היום ומילותיו הורגות שוב, הפעם הוא מגובה בעוד עשרות שופרות, מכונות רעל ועבדים נרצעים כמו ישראל כ״ץ ואחרים. אל תדאגו, גם הלילה הוא ישן טוב במצפון נקי".

במקביל, העיתונאי בן כספית השווה בין הפצ"רית והדלפת הסרטון משדה תימן לבין פרשת "קטארגייט" והדלפת המסמכים המסווגים: "לו רק היתה מדליפה ל״בילד״ במקום לגיא פלג, במקום להתאבד היתה זוכה לתהילת עולם".