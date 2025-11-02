הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, הנחה את אגף המבצעים להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשות צה"ל בכדי לנסות לאתר את הפצ"רית בהקדם המיידי

בהמשך לפרסומים על החיפושים אחר הפרקליטה הצבאית הראשית, אלופה יפעת תומר ירושלמי. הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, הנחה את אגף המבצעים להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשות צה"ל בכדי לנסות לאתרה בהקדם המיידי. כאמור, דיווחים בדקות האחרונות על חיפושים אחרי הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי, ששמה נקשר בימים האחרונים לפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . על פי סעיף 27א' כוחות משטרה רבים מחפשים אחריה ומסוקים משטרתיים הועלו לאוויר באיזור חוף הצוק, שם אותר רכבה כשהיא לא בתוכו. משעות הבוקר נותק עמה הקשר, ובעקבות כך לפני שעה קלה הוזעקו כוחות רבים לחפש אחריה.

