דיווחים בדקות האחרונות על חיפושים אחרי הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי, ששמה נקשר בימים האחרונים לפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.

כוחות משטרה רבים מחפשים אחריה ומסוקים משטרתיים הועלו לאוויר באיזור חוף הצוק, שם אותר רכבה כשהיא לא בתוכו.

משעות הבוקר נותק עמה הקשר, ובעקבות כך לפני שעה קלה הוזעקו כוחות רבים לחפש אחריה.

 