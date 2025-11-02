דיווחים בדקות האחרונות על חיפושים אחרי הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי, ששמה נקשר בימים האחרונים לפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.
כוחות משטרה רבים מחפשים אחריה ומסוקים משטרתיים הועלו לאוויר באיזור חוף הצוק, שם אותר רכבה כשהיא לא בתוכו.
משעות הבוקר נותק עמה הקשר, ובעקבות כך לפני שעה קלה הוזעקו כוחות רבים לחפש אחריה.
מה דעתך בנושא?
11 תגובות
2 דיונים
שחר.
שהשם ישמור עליה.18:15 02.11.2025
שמעון בן שימול
בתגובה ל: שחר.
לך תחפש אחריה בטוח תקבל שבוע זוגי עם נוחבה18:17 02.11.2025
הרב אבי
עד מתי ביביסטים יעלוזו?! יהי זכרה ברוך.18:27 02.11.2025
חגי
הציונות הדתית על כל גווניה, מסכנת את עצם קיומה של מדינת ישראל, מחלישה אותה מבפנים, קורעת את החברה והביאה אותנו על סף חורבן בית שלישי. הציונות איננה ארץ ישראל השלמה,...
הציונות הדתית על כל גווניה, מסכנת את עצם קיומה של מדינת ישראל, מחלישה אותה מבפנים, קורעת את החברה והביאה אותנו על סף חורבן בית שלישי. הציונות איננה ארץ ישראל השלמה, אלא מדינה לצאצאי היהודים, שחיה בשלום עם סביבתה, שוחרת שלום, מרחיקה עצמה ממלחמות, ומייחלת לחרות, שיוויון, חמלה, חיים טובים וליברליים.המשך 18:28 02.11.2025
דויד
מדויק18:29 02.11.2025
שירי מנתניה
מסכנה. היה ברור שתתאבד היום. לא נותרה לה ברירה אחרת. עצוב!18:30 02.11.2025
אנונימי
מסכננה במשך שבוע עושים אליה כתבות . אני מסכים שהיא עשתה משהו לא בסדר. אני לא שמאלן18:31 02.11.2025
רונה
מוזר וחשוד18:37 02.11.2025
העץ הנדיב
שיגיחו על גיא פלג והיועמשית וכל חבורת הפשע לא יתאבדו לפני חקירה18:43 02.11.2025
