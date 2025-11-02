הפרס הגדול בהגרלת הלוטו האמריקנית "מגה מיליונס" עלה ל-800 מיליון דולר, אחרי שאיש לא ניחש את כל המספרים הזוכים בפעם ה-36 ברציפות

טירוף הלוטו בארה"ב: בפעם ה-36 ברציפות, הגרלת הלוטו האמריקנית "מגה מיליונס" הסתיימה שוב ללא זוכה בפרס הגדול, אחרי שאף אחד לא ניחש נכונה את כל המספרים הזוכים. כתוצאה, הפרס בהגרלה הבאה, שתתקיים ביום שלישי הקרוב, יעמוד על סכום ענק של 800 מיליון דולר.

בהגרלה שנערכה בסוף השבוע עלו המספרים הבאים: 2, 24, 52, 66, ו-68. "כדור הזהב" שהיה מקנה למישהו את הפרס הגדול היה 9. גם הפרס השני, שנע בין 2 ל-10 מיליון דולר וניתן למי שמנחש את 5 המספרים הזוכים אך לא את "כדור הזהב", לא חולק בהגרלה הנוכחית, אך 6 אנשים זכו בפרס השלישי וקיבלו כל אחד 30 אלף דולר.

הפעם האחרונה שבה נרשם זוכה בפרס הגדול ב"מגה מיליונס" היה ב-27 ביוני, כאשר תושב מדינת וירג'יניה זכה ב-348 מיליון דולר. מאז הפרס הגדול המשיך להצטבר עקב סיכויי הזכייה הנמוכים – שעומדים על 1 ל-290 מיליון. השיא לפרס הגדול ביותר בהגרלה האמריקנית נרשם באוגוסט 2023, כאשר תושב פלורידה זכה בסך של 1.6 מיליארד דולר.

כעת העיניים של ארה"ב נשואות להגרלה הבאה, שבה הפרס יעמוד כאמור על 800 מיליון דולר. הזוכה המאושר, אם יהיה כזה, יצטרך להחליט האם הוא רוצה לקבל את כל הכסף בתשלומים שנתיים שיתפרשו על פני 30 שנים, או לחלופין "להסתפק" בתשלום אחד של כ-371 מיליון דולר "בלבד". מדובר במנהג קבוע בהגרלות בארה"ב, שמעודדים את הזוכים לפרוס את הזכיות שלהם כדי שלא יבזבזו הכל במהירות וייקלעו לחובות כספיים.