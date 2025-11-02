ארגון הטרור התימני הודיע במפתיע כי כלא לא פחות מעשרות עובדי סוכנויות האו"ם במדינה בעקבות מה שהם מתארים כ"סיוע לישראל בזמן מלחמה"

ארגון הטרור של המורדים החות'ים בתימן, הודיע במפתיע, כי יעמיד לדין עשרות עובדים ודיפלומטים של סוכניות האו"ם הפועלות במדינה, ביניהם גם אנשי ארגוני סיוע וסוכנויות מעקב זכויות אדם, תחת האשמות ב"סיוע לישראל".

על-פי הודעת החות’ים, 43 אזרחים תימנים העובדים עבור סוכנויות האו״ם עומדים לדין בגין “סיוע לתקיפות הישראליות”.

לדברי הדיווחים, מדובר בעובדים מקומיים וסוכנויות סיוע שפועלות בשטחים שבשליטת החות’ים, אשר נאשמים על-פי ההודעה הרשמית כי היו מעורבים בחקירות, איסוף מודיעין או העברת מידע שסייע לכוחות ישראליים לפעול.

“השלבים שמתבצעים על-ידי סוכנויות הביטחון התבצעו תחת פיקוח שיפוטי מלא. הפרקליטות הציבורית יודעת צעד צעד בכל פעולה שנעשתה.” טען דובר החות’ים, ככל הנראה בניסיון להדביק למהלך הקיצוני מראה של לגיטימיות.

מדובר במהלך דרמטי, שמעמיד בספק את חופש הפעולה של סוכנויות הסיוע בתימן – במיוחד באזורי שליטת החות’ים – ומעלה חשש כבד מהטלת עונשי מוות על עובדים תושבי המקום.

האו״ם וסוכנויותיה המואשמות בקשר לפרשה טרם הגיבו רשמית להודעת החות’ים על ‎ההעמדה לדין.