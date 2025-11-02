שבות רענן, אשת ימין דתית ומייסדת "פורום נשות המילואימניקים", פרסמה פוסט תגובה חריף כנגד בן דודה השני, הפרשן הפוליטי עמית סגל, שביקר אותה בחריפות על פעילותה בנושא חוק הגיוס וטען כי היא משמשת כ"אידיוטית שימושית" של מתנגדי הממשלה.
בפתח דבריה, הרגיעה רענן את הדואגים בפרטי והבהירה: "ביקורת פומבית היא אקט של קשר במשפחות אשכנזיות, הכול טוב".
רענן פנתה ישירות לסגל והודתה שיש צדק בביקורתו לגבי ערוץ 12 שנותן במה לקולם, אך הבהירה כי היא "לא מתרגשת מהבמה בערוץ 12 ולא מההתנגדות בערוץ 14". מטרתה היא להביא את קולם של המילואימניקים ונשות המילואימניקים, "שמגיע להם שננצל כל במה כדי לדרוש פיתרון אמיתי לסוגיה הקריטית הזו".
לדבריה, הדבר היחיד שמרגש אותה הוא סיוע למילואימניקים שקרסו כלכלית בשל שירות ממושך. "דווקא כמי שייסדה את פורום נשות המילואימניקים", היא חשה אחריות גדולה לדרוש פתרון שלא יאפשר להפוך את המשרתים ל"שכירי חרב" ושיחלץ את הממשלה מהאשליה שפיצוי פוטר אותה מ"חלוקה הגיונית של הזכות להגן, זכות שהיא חובה".
דווקא כימנית, הדגישה רענן, חשוב לה לבקר את ממשלת "הימין" ולדרוש שלא תחזור לקונספציית ה"הכלה" והצבא הקטן והחכם, אלא תדאג ל"הגדלה משמעותית ואסטרטגית" של לוחמים סדירים. היא אף ניסתה לקדם פשרה לשיתוף החרדים, אך "לצערי כרגע אין פרטנר". רענן מתחה ביקורת נוקבת על הממשלה והכנסת, המנסות "בזמן מלחמה" לחוקק "חוק השתמטות מאורגנת" בעודה מאשרת צווי 8 חוזרים ונשנים. היא הדגישה כי הסוגיה היא "סיפור של ביטחון מדינת ישראל", מכיוון שבלי כמות מספקת של חיילים לא ניתן להגן כראוי בכל הגזרות.
רענן פנתה אל עמית סגל ואל הציבור הימני-דתי בהדגשה כי "דווקא אנחנו כאנשים מאמינים ודתיים חייבים להגיד את האמת, שאין שום הצדקה תורנית לא להשתתף בהגנה על עם ישראל מיד צר". היא קראה לחוק ביסמוט "חוק מופקר" שפוגע בסיכוי לתיקון המצב המעוות שבו "הדם החרדי שווה יותר והתורה החרדית שווה יותר". היא מצפה מכל אדם ציוני, ובפרט מהדתי והימני, לדרוש "רק חוק גיוס אמיתי שדואג לביטחון".
בהתייחסות חוזרת למונח "אידיוט שימושי", רענן הפכה את היוצרות וטענה כי ה"דיכוי המשמעותי ביותר" הוא שליחת עשרות אלפי מילואימניקים לחזית תוך מתן פטור גורף למגזר שלם. "יציאה נגד הדיכוי הזה היא האמת, לא אידיוטיות שימושית", סיכמה. היא טענה כי "מפלגת הציונות הדתית, חלק מהליכוד ועוצמה יהודית הפכו להיות 'אידיוטיות שימושיות' של החרדים" והפסיקו לייצג את הציבור המשלם את המחיר, ולכן נאלצו המגוייסים לייצג את עצמם. המאבק, לדבריה, מתמקד בדרישה ל"מספרים רציניים ואמיתיים ללחימה" ויישום "סנקציות כלכליות אישיות מהרגע הראשון".
לסיום, רענן פנתה לסגל והזכירה את ביקורתו בעצרת החרדית, בה טען כי המודל החרדי קורס לתוך עצמו: "האם אתה מוכן שכל מדינת ישראל תקרוס איתו? על זה אני נלחמת". היא קראה לסגל להצטרף לקול המאבק, "דווקא כעיתונאי ימני מוערך שלא מוותר על האמת".
שצוליק
מעניין מה דעתה על הפטור הגורף ךערבים17:20 02.11.2025
תקווה
צודק. אידיוטית שימושית ... בדיוק כמו שהשתמשו בבנט ! רק כדי חהרוס את הימין18:01 02.11.2025
ZB
מגזר ששילם הכי הרבה במלחמה נגד מגזר שרובו לא משרת והשאלות קשות למה שילם הכי הרבה? האם זה בגלל השרות המקוצר? למה הוא לא מזכיר שהבנות לא משרתות המגזר השני זו המנהיגות דור הולך...
מגזר ששילם הכי הרבה במלחמה נגד מגזר שרובו לא משרת והשאלות קשות למה שילם הכי הרבה? האם זה בגלל השרות המקוצר? למה הוא לא מזכיר שהבנות לא משרתות המגזר השני זו המנהיגות דור הולך ופוחת והכל בעזרת אאאאשםהמשך 17:43 02.11.2025
