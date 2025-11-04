30 שנה לרצח רבין: כל הכותרות מסדרת הראיונות המיוחדת

30 שנה לרצח רבין פרויקט מיוחד באתר סרוגים – ראיונות עם האנשים שהיו שם: משה פייגלין, מוסי רז, חיים רמון, אילן גאל-דור, ודביר קריב.

לרגל 30 שנה לרצח יצחק רבין, קיימנו באולפן סרוגים סדרת ראיונות מיוחדת בנושא.

מצורף ריכוז כלל הראיונות לנוחיותכם:

יו"ר 'זהות' חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, מי שהיה בשנות התשעים ממקימי תנועת 'זו ארצנו', שהובילה את המחאה הבלתי-אלימה נגד הסכמי אוסלו וממשלת רבין. בראיון לנתנאל איזק טוען פייגלין כי רצח רבין היה קונספירציה שנכשלה, כשיגאל עמיר או חגי החליפו את כדורי הסרק בכדורים חיים.

פייגלין קשר את האירוע הטראומטי של 1995 לאסון האחרון בטבח שמחת תורה: "הסיפור של רצח רבין… הוא בשל המוטיבציה הפוליטית. זה בדיוק מה שהיה בשביעי באוקטובר. ואתה חושב שהם לא ידעו?… זה אותו שב"כ, אותה מוטיבציה פוליטית פי כמה וכמה להפיל את ביבי".

לטענתו, בשבעה באוקטובר ניצלו גורמים במערכת את המתקפה כדי "לייצר כאוס עוד יותר גדול וזה יביא לנו סוף סוף את ההפלה של ביבי".

לצפייה בראיון המלא עם משה פייגלין לחץ כאן:

דביר קריב, לשעבר מפעיל סוכנים בשב"כ וכיום מחנך ומורה לאזרחות. קריב, שהיה פעיל ב"חטיבה לסיכול טרור לא ערבי" – היחידה המכונה בפי רבים "המחלקה היהודית" – היה האדם הראשון מהשב"כ ששוחח עם יגאל עמיר מיד לאחר הרצח.

במהלך הראיון התייחס קריב לכישלון הגדול של השב"כ, לדין רודף, למחנה הימין, לתפקיד "אייל" וגם לאווירה הפוליטית לפני 30 שנה וכיום.

לצפייה בראיון המלא עם דביר קריב לחץ כאן:

אילן גאל-דור, מנכ"ל ארגון "גשר" שמטרתו לאחד ולגשר בין חלקי העם, מסביר למה הציבור הסרוג נתפס כמאיים על החברה הישראלית מימי רצח רבין ועד היום.

גאל-דור, שגדל במסלול הדתי לאומי ולימים למד בישיבה תיכונית וישיבת הסדר בקרני שומרון, מספר כי הצטרפותו ל"גשר" היא הגשמת חלום: "אני פריק של העם היהודי. אני מאוהב בעם היהודי. אני אוהב יהודים על גוניהם. זה תמיד היה". הוא מדגיש כי החשיבות של הציבור הדתי לאומי כ"מי שפתוח לחברה הישראלית על גווניה" תמיד הייתה חלק ממנו.

גאל-דור מחדד את התפיסה הבסיסית: "יגאל עמיר רצח את רבין, לא הציבור הדתי לאומי רצח את רבין וחשוב להדגיש את זה". הוא מציין כי הציבור הדתי לאומי עשה חשבון נפש לאחר הרצח, כדי להבין "איך אנחנו עדיין נשארים בגבולות העימותים המותרים או האפשריים או הלא מסוכנים".

לצפייה בראיון המלא עם אילן גאל-דור לחץ כאן:

מזכ"ל שלום עכשיו לשעבר, מוסי רז טוען בראיון מיוחד ל"סרוגים": "זה לא הימין רצח את רבין", אך מזהיר מפני הסתה ואלימות מתנחלים כיום שאינה מסוקרת. והאם לדבריו הציונות נכשלה?

רז התייחס לארגון עצרת השלום בה רבין נרצח, לאקלים הפוליטי שהוביל לרצח ולמורשת המורכבת של רבין והסכמי אוסלו, תוך שהוא מתייחס לאלימות פוליטית בעבר ובהווה.

רז סבור כי: "זה לא הימין שרצח את רבין. נכון שהייתה הסתה מאוד גדולה, אבל אני לא חושב שמישהו מהמסיתים רצה שזה ייגמר כך". עם זאת, רז הטיל ספק בכך שיגאל עמיר היה "איש בודד", משום ש"הוא בכל זאת קיבל או לפחות הרגיש שהוא קיבל אישורים מרבנים מסוימים וצריך להגיד גם את הדברים האלה". הוא חזר והדגיש: "אני בחיים לא אמרתי הימין רצח את רבין. ברור לי שרוב אנשי הימין נגעלים מהדבר הזה, אבל זה גם לא איש בודד".

לצפייה בראיון המלא עם מוסי רז לחץ כאן:

שר הבריאות בממשלת רבין, חיים רמון, מסכם בראיון את התקופה של הסכמי אוסלו ומותח ביקורת חריפה על בכירי מערכת הביטחון והפוליטיקה, מהימין ומהשמאל.

רמון טוען כי אהוד ברק "חיסל את אוסלו". כמו כן, הוא טוען כי בנימין נתניהו הוא שהעצים את החמאס מתוך "השקפה אידיאולוגית". בנוסף, הוא מטיח דברים קשים נגד האופוזיציה הנוכחית על חולשתה הפוליטית ויורה לכל הכיוונים:

על רבין ופרס: "לרבין הייתה כל הזמן חשדנות מסוימת כלפי פרס. הוא לא האמין לו עד הסוף".

על אהוד ברק: "הוא זה שחיסל למעשה את הסכמי אוסלו. בקמפ דייויד הוא זה שהכריז על האינתיפאדה השנייה". "הוא החטא הקדמון שלא חיסל את החמאס".

על נתניהו: "הוא חכם! הוא חכם! כי הוא עושה סיפוח דה-פקטו מבלי לשלם את המחירים של הדה-יורה… אבל מנגד הוא כרת ברית עם השטן במודע".

על בנט: "ברני מיידוף של הפוליטיקה הישראלית. רשום על ההונאה הפוליטית הגדולה ביותר בתודות המדינה"

ועל האופוזיציה של 2025: "נכשלה כשלון קולוסאלי בלהפיל את נתניהו אחרי השביעי לאוקטובר. זה משהו שלא ניתן בכלל להעלות על הדעת". "הם גמדים. הימין מנצח בגלל אפסות האופוזיציה. האופוזיציה כבר שנים לא אומרת כלום ועוסקת ב"רק לא ביבי – רק ביבי". וגם: "בכל מה שקשור לעזה כל האופוזיציה הייתה ביביסטית".

לצפייה בראיון המלא עם חיים רמון לחץ כאן:

עורך הפרויקט: נתנאל איזק

מפיק: דוד פרוידיגר

מראיינים: אריה יואלי ונתנאל איזק

רשתות חברתיות וסושיאל: שמואל אריה

עריכת וידאו: פרי רובינסקי

עיצוב אולפן וגרפיקה: יולה ינקלביץ'