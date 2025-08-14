בראיון לסרוגים תקף משה פייגלין את “אחים לנשק”, קרא לשינוי שיטות הלחימה ולאחדות המחנה הלאומי אמוני, ומאמין שהוא יכול להחזיר את קולות הימין

שמונה חודשים לאחר שהכריז כי מפלגתו “זהות” תרוץ לכנסת הבאה, משה פייגלין הגיע לאולפן סרוגים לשיחה על אירועי השביעי באוקטובר, המלחמה בעזה והחזון הפוליטי שלו.

צפו בראיון המלא באולפן סרוגים:

בין היתר, פייגלין תקף בחריפות את תנועת “אחים לנשק”, שלטענתו אינה פועלת במחאה דמוקרטית אלא בניסיון “להפיל ממשלה באמצעות הכוח הצבאי שהופקד בידיהם”.

“כשאנשי שמאל סירבו לשרת ב’שטחים’ כמו שהם קוראים להם, וישבו חודשים בכלא – מצדיע להם”, אמר פייגלין. “זה לא מה שעשו ‘אחים לנשק’. כל ה… תסלח לי, בוגדים. הם לא סירבו לפקודה מסוימת, אלא עשו הפיכה צבאית פסיבית. הציגו עצמם כסרבני מצפון, וכשהגיע הזמן לשאת בעונש – פתאום השעו את ההתנדבות”

בהמשך התייחס פייגלין למצב המלחמה בעזה, ואמר כי “כרגע הבעיה שעומדת לפתחנו היא שאנחנו הולכים שוב לשלוח את החיילים שלנו בפעם השנייה והשלישית, באותה שיטת פעולה, אל אותה עזה, ומצפים לתוצאה שונה”. הוא קרא לכל מי שהוא מגדיר “המחנה האידיאולוגי האמוני – כל אלה שנמצאים מימין לליכוד” להתלכד, לא במובן הפוליטי אלא בדרישה לשנות את שיטות הפעולה במטרה לנצח. נזכיר שנכדו של פייגלין, לוחם סיירת גבעתי יאיר לוין, נפל ביוני 2024 ברפיח.

לקראת סיום הראיון התייחס פייגלין גם למערכת הבחירות הקרובה: “אנחנו קרובים לבחירות, בשנת בחירות, ויותר הגיוני שאפילו בחצי שנת בחירות”, אמר. לדבריו, הוא אינו מתכוון לפנות לציבור השמאלי: “אני נטוע עמוק בתוך המרחב הלאומי, המרחב האמוני. מה לי ולכל ה… אתה רוצה שאני אעשה את מה שעשה בנט? שאני אלך גם לערבים?”.

כעת נותר לראות האם הקריאה לאחדות במחנה הלאומי והעמדה הנחרצת של פייגלין מול יריביו הפוליטיים יספיקו כדי להביא לו הישג בקלפי, או שמא, כמו במערכות הבחירות הקודמות ב-2019, ימצא עצמו שוב מחוץ לכנסת.