מה קורה כשתוכנית טלוויזיה מובילה מחליטה להציג יהודים בחג פורים? התחפושת האנטישמית שמעוררת אי נוחות בקרב הצופים וגם בנו

הסדרה המובילה של נטפליקס "רק לא זה", ממשיכה לעורר סערה. התוכנית, שעוסקת במערכת היחסים בין רב רפורמי (אדם ברודי) לאישה לא יהודייה (קירסטין בל) נחשבת לאחת מהנצפות כיום בנטפליקס בישראל וגם בנטפליקס ארצות הברית, סיפקה לא מעט כותרות לאחרונה.

כבר בעונה הראשונה רבים ביקרו את הדרך שבה התסריטאית והמפיקה, ארין פוסטר (שעברה בעצמה גיור והתחתנה עם יהודי), הציגה את הדמויות היהודיות. הנשים היהודיות בסדרה הן בעלות שיער כהה ואף שמזכיר לנו קריקטורות משנות ה-30 בגרמניה, ולעומתן הדמות שמשחקת את האישה האגנוסטית היא בלונדינית גבוהה ויפיפיה.

אגב, למי שלא יודע למה הכוונה באישה "אגנוסטית", מדובר בהשקפה לפיה אין שלילה מוחלטת של הרעיון שקיים אל ספציפי – אם כי בהיעדר ראיות ממשיות לכך, אין להאמין שאין כל אל או שיש אל אחד לפחות. כלומר, האישה האגנוסטית לא בטוחה שיש אלוהים כי אין אפשרות להוכיח את זה, אך גם אינה שוללת את קיומו – וזהו ניגוד מוחלט להשקפת עולמו של הרב היהודי.

בעונה החדשה של הסדרה, שעלתה לשירותי הסטרימינג ממש לאחרונה, מציגה אחת השחקניות את הדמויות אליהן התחפשו באחד הפרקים במהלך חג הפורים, כחלק מעלילת הסדרה. למרבה ההפתעה השחקן היהודי אדם ברודי נבחר להיות ערפד, מה שמעורר מיד תחושה לא נעימה בקרב הצופים. באירופה הדמות של הערפד נחשבת למאוד מזוהה עם תאוריות אנטישמיות. הערפד הוא מזהם הדם המוחלט ונושא המגפות או במלים אחרות: היהודי.

באופן מפתיע, לא רק שדמותו של ברודי היהודי מחופשת לערפד עם שיניים מוצצות דם, אלא שבת הזוג שהוא כבש בסדרה, מתחפשת לסינדרלה. כלומר היהודי הצליח לכבוש את הגויה התמימה, לנצל אותה ולמצוץ את דמה. לא ברור מה חשבה לעצמה יוצרת הסדרה שכשכתבה את העלילה הזאת. האם לא יכלה לחשוב על תחפושות אחרות שפחות מסתדרות עם הדימויים האנטישמיים האלה? חבל.