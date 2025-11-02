ינון מגל מגיב להגשת התביעה נגדו על ידי חדשות 12, בעקבות דברים שכתב נגד כתב המשפט של הערוץ, גיא פלג: "מדובר בעלילת דם"

מגל כתב: "תבהלה, תעמולה, תרעלה, יאוש, דכדוך, שביזות וכניעה 12, צריכים להיות באמת אבודים כדי לתבוע אותי, כי אמרתי שהם עשו עלילת דם על לוחמי צה"ל, אחרי שגיא פלג שידר את הסרטון הזה ואמר בדרמטיות ש"הצילום כולל תיעוד של העבירה המיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס".

"ובכן, זו המצאה", כתב מגל, והוסיף: "הסרטון לא כולל תיעוד של העבירה המיוחסת למילואימניקים: "מעשה סדום בנסיבות מחמירות", כי, איך נאמר זאת בעדינות, זה לא קרה. לא במציאות, לא בסרט ולא בכתב האישום. מדובר בעלילת דם. מצד שני זו לדעתי כבר התביעה הרביעית שלהם נגדי, והרגלים קשה לשנות, בעיקר בגיל מתקדם. מצד שלישי צריך לדון אותם לכף זכות, כי הם באמת אבודים. טובעים ותובעים".