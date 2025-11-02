הקלטות רבין נחשפות: 30 שנים לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל, ארכיון צה"ל במשרד הביטחון חושף הקלטות נדירות של רבין מדיונים סגורים

30 שנה לרצח של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין ז"ל, ארכיון צה"ל פרסמו היום (ראשון) הקלטות חדשות בהם הוא נשמע מדבר בקולו על מורכבות הסכסוך הישראלי-ערבי, על האיזון בין עוצמה צבאית לתהליך מדיני, על הבידוד המדיני אחרי מלחמת ששת הימים, על חשיבות הקשר עם ארה״ב ועל הצורך לחזק את צבא היבשה.

במהלך דיון מטכ"ל בשנת 1976, נשמע רבין מסתייג מהרעיון של שלום כולל: ״אני מעריך שהסיכוי להגיע להסדר כולל, שהסדר כולל שמשמעותו שלום אמיתי, הוא לא בהישג יד ב-77. לעומת זאת, אני לא מוציא מכלל חשבון השגת הסכם מרחיק מבחינה מדינית סביב מה שקרוי ביטול מצב המלחמה. אבל יכול להיות שאני שוב בעד הקונספציה".

בדברי סיכום כהונתו כראש ממשלה טרם חילופי השלטון בשנת 1977, אמר: "ישראל בלי עוצמה צבאית לא תתקיים. קיום במובן הפשוט של המילה המדיני והפיזי… כאן אין בעיה של איזה פתרון מדיני… מדיניות שחותרת רק למשא ומתן ואיננה מבטיחה במקביל התעצמות צבאית, היא מדיניות שאין לה זכות קיום״. בהתייחסו לסכסוך הישראלי-ערבי אמר רבין: ״אף מנהיג ערבי לא מאמין שיש לו סיכוי, לפחות מאז מלחמת ששת הימים, לקיים תהליך מדיני בלי עוצמה צבאית, מתוך הנחה שאני לא חושב שהיא לחלוטין בלתי מוצדקת, שישראל לא תתן סנטימטר אחד אלא אם יהיה כח. לאף אחד אין אידאולוגיה של ויתור על שטחים״.

גם כלפי המעורבות האמריקנית בנעשה בישראל רבין התבטא. בנאום בפני כנס צנחנים בשנת 1967 הוא אמר כי "אני רואה בשמחה רבה, ובעבר ראיתי את הדברים בדאגה רבה, אפשרות של איזו שהיא זיקה קרובה עד להתערבות ממש בנשק של ארצות הברית 'לעזרת' ישראל. אם לחזור לצטט את שר החוץ האמריקאי דין ראסק, בכדי להסביר הוא אמר: 'אם אתם רוצים שאנחנו נהיה איתכם בנחיתת התרסקות – בבקשה להתייעץ איתנו בזמן ההמראה'. כלומר- כאשר אתם רוצים שאנחנו נהיה איתכם בשעת מבחן, בזמן מלחמה – בבקשה להתייעץ איתנו בניווט לאן אתם טסים? ומה אתם עושים? ולאן אתם הולכים? וכאשר דין ראסק ישב ליד ההגה במטוס שלנו – אנחנו לא נטוס לאן שאנחנו רוצים…"

לדבריו, "מאז גמר המלחמה מ-11 ביוני ועד עכשיו, בלי ספק הבדידות שלנו הולכת וגוברת… למרות הבדידות הרבה והקשה והלחצים למיניהם, אני מאמין שאם הדור הזה יכיר במלוא האחריות והאפשרויות הנמצאות בידו – נוכל לעמוד בלחצים ולהשיג את מטרותינו".