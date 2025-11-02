דביר קריב, איש שב"כ לשעבר שחקר את יגאל עמיר, טוען שהרוצח פעל לבד, אך האווירה הציבורית אפשרה את הרצח. 30 שנה אחרי, הוא סבור "הסיכוי שגיא פלג יידקר גבוה מזה של ינון מגל"

30 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל בסרוגים. באולפן סרוגים התארח דביר קריב, לשעבר מפעיל סוכנים בשב"כ וכיום מחנך ומורה לאזרחות. קריב, שהיה פעיל ב"חטיבה לסיכול טרור לא ערבי" – היחידה המכונה בפי רבים "המחלקה היהודית" – היה האדם הראשון מהשב"כ ששוחח עם יגאל עמיר מיד לאחר הרצח.

במהלך הראיון התייחס קריב לכישלון הגדול של השב"כ, לדין רודף, למחנה הימין, לתפקיד "אייל" וגם לאווירה הפוליטית לפני 30 שנה וכיום.

"המחלקה היהודית – שם גנאי"

דביר קריב פתח את השיחה בהבהרה לגבי שם היחידה בה שירת: "המחלקה היהודית זה שם הגנאי של היחידה הזאת משום שלהיטלר הייתה מחלקה יהודית" שבראשה עמד אייכמן. הוא הדגיש כי השם הראוי הוא "החטיבה לסיכול טרור לא ערבי מתעסקת גם בנוצרים קיצוניים", וכי היא מטפלת גם במשטים לעזה (כמו המרמרה בזמנו) וגם בשמאלנים קיצוניים.

"ברצח רבין – השב"כ כשל כישלון גדול"

קריב התייחס לאירוע ככישלון הקשה ביותר של השב"כ: "ב-4 בנובמבר 95 כשלנו כישלון גדול". עם זאת, הוא ציין כי הכישלון היה נקודתי, וכי לפני כן היו הצלחות: "אנחנו ב-94 ו-95 סיקלנו מספר פעמים ניסיונות לרצוח את רבין". בנוסף, הוא חשף כי במהלך שירותו סוכלו גם רציחות של ראשי ממשלה נוספים – "גם מימין וגם משמאל".

הסיכולים נעשים לרוב ללא ידיעת הציבור. קריב הסביר כי השב"כ מסכל "בלי שהציבור יודע וגם בלי שהציבור ידע", ולדוגמה: "שב"כ סיכל 1,100 פיגועים מאיוש מתחילת שנת 2025. ארבע פעמים ביום שב"כ מסכל ואנחנו הציבור לא שומע וזה בסדר".

חקירת יגאל עמיר: "היו לו ארבעה ניסיונות קודמים"

דביר קריב תיאר את רגעיו הראשונים עם הרוצח. מיד לאחר חקירתו של עמיר במשטרה, עמיר הועבר לחקירת השב"כ וקריב היה הראשון שפגש בו "למיטב ידיעתי". מטרת החקירה, שנמשכה חמישה שבועות במתקן השב"כ בפתח תקווה, הייתה להבין את מלוא התמונה המודיעינית: "להבין את הכל. את כל התמונה המודעינית – האם נשלחת על ידי מישהו? האם החלטת לבד? איך התייעצת? האם היו ניסיונות קודמים?".

במהלך החקירה, נודע כי יגאל עמיר ניסה לרצוח את רבין ארבע פעמים קודם לכן. עם זאת, המסקנות המודיעיניות היו חד משמעיות: "והמסקנות הם שהוא פעל לבד".

ארגון אי"ל היה מומצא לגמרי

אחת הסוגיות הבוערות שהועלו הייתה מעורבות הסוכן אבישי רביב וארגון "אייל". קריב הבהיר כי ארגון אייל היה "מומצא לגמרי", וכי אבישי רביב הקים אותו (בניגוד להנחיות ומתוך יוזמה עצמית). הוא הבהיר כי רביב, שהיה סוכן שב"כ, לא היה חשוד, וכי על גבו סוכלו לא מעט פיגועים, כולל פיגוע בהר הבית.

קריב, שהיה עד במשפטו של רביב, סיפר כי רביב יצא זכאי בצדק ממשפטו על אי מניעת פשע, שכן "אבישי רביב לא ידע שיגאל עמיר מנסה לרצוח את רבין ורוצה לרצוח את רבין".

דין רודף ורוח גבית

קריב הדגיש כי הרצח התרחש על רקע אווירה קשה ומסוכנת: "האקלים הפוליטי היה כזה שבו דובר על דין רודף ודין מוסר בישיבות בשיחות בין הצעירים הקיצוניים זאת הייתה שיחה כמעט יומיומית".

על אף שיגאל עמיר התייעץ עם שלושה רבנים, "אף אחד מהרבנים לא נתן לו היתר הלכתי". קריב הסביר כי האווירה הכללית, כולל הפולסא דנורא שהתקיימה, היא שאפשרה את הרצח: "האווירה הייתה כזאת שמאפשרת לגורמים קיצוניים בשוליים להרגיש רוח גבית לפעילות של אלימות אידיאולוגית".

קריב התייחס גם לאמירה כי "הימין רצח את רבין": "הימין לא רצח את רבין. נקודה. הימין הוא מחנה ממלכתי, דמוקרטי, אוהב ישראל". עם זאת, הוא הבהיר כי היה אקלים שעודד אלימות. "מתוך המחנה של הימין הקיצוני" קם יגאל עמיר.

האיומים היום: "גיניתי בתוקף את ראשי השמאל"

קריב התייחס לאלימות המילולית ולמחאה הקיצונית המופנית כיום כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו. לשאלה האם יכול לצאת מהמחנה המתנגד לנתניהו מישהו שיעשה מעשה, השיב קריב בחיוב: "התשובה הקצרה היא כן". הוא אף מתח ביקורת חריפה על ראשי המחנה, וקרא להם שלא להתבטא בביטויים שעלולים להתפרש על ידי קיצוניים כקריאה למעשים: "מי שאחראי על רוח גבית בדרך כלל זה ראשי המחנה. ואם יש לי איזושהיא טענה על נתניהו בשנות ה-90 היא זה שהוא לא גרם לסיטואציה שלא תהיה רוח גבית. זאת אומרת הוא לא הסית. אבל הוא לא מנע את ההסתה. למרות שכרמי גילון בזמנו אמר לו באוגוסט 95 שרבין עלול להירצח אם לא ירדו הלהבות של סף ההסתה.

לגבי היום אני גיניתי בתוקף את ראשי השמאל וראשי המחאה. את בוגי ואת חלוץ ואת חולדאי ואת אולמרט. אתם סוג של ראשי מחנה ואתם מעיזים להתבטא בהתבטאויות שעלולות להתפרש על ידי קיצוניים במחנה שיעשו מעשים. השורה התחתונה של זה ראינו כולם – ירי של פצצות תאורה בקיסריה או הצתה של פחים מסביב לבית ראש הממשלה או דברים נוספים שסוכלו.

"הסיכוי שגיא פלג יידקר גבוה מזה של ינון מגל"

אף על פי שרמת האיום על נתניהו עלתה, קריב אומר: "רמת האיום על נתניהו היום עלתה… אבל היא לא קרובה בכלום לעומת מה שהיה ב-95". לדעתו, הסיכוי שיירצח היום עיתונאי (ובפרט עיתונאי שמזוהה עם שמאל) גבוה יותר מהסיכוי שיירצח ראש הממשלה. "אבל אם תשאל אותי אם יש סיכוי שגיא פלג יידקר או ינון מגל אני אגיד לך שלדעתי התחושה היא שהסיכוי שזה יקרה לגיא פלג הרבה הרבה יותר גדול גדול מאשר זה יקרה לינון מגל. ועדיין אני לא פוסל אפשרות שזה יקרה למגל"

טבח ה-7.10 היה הפאשלה הכי גדולה של השב"כ

קריב התייחס לאירועי השבעה באוקטובר בהקשר של כישלונות מערכת הביטחון והחברה הישראלית. לטענתו, כישלון השב"כ ברצח רבין היה "הפשלה הכי גדולה של השב"כ לפחות עד ה-7 באוקטובר 2023". קריב הדגיש כי המשבר של השבעה באוקטובר הוא אחד משלושה משברים (יחד עם יום כיפור ורצח רבין) שנגרמו כתוצאה מכך ש"לא האמנו שזה לא יכול לקרות". הוא הבהיר כי בנוגע לאסון זה, "ידענו שחמאס מתכנן לפלוש אבל לא באמת האמנו". קריב סיכם את הלקח בכך שאם החברה תאמין "שמשהו יכול לקרות אנחנו נדע למנוע אותו," ולקח זה נכון גם לגבי אירועי השבעה באוקטובר. יחד עם זאת, קריב ציין כי השפל החברתי בעקבות השבעה באוקטובר מהווה "הזדמנות" לחברה הישראלית להיבנות מחדש.

הזדמנות שלא נוצלה והלקח לשבעה באוקטובר

לדברי קריב "אנחנו החמצנו ברצח רבין הזדמנות נדירה… להיבנות". הוא קובע כי החברה הישראלית, על כל פלגיה, "פספסנו הזדמנות מצוינת מתוך השאול… לעלות לצמוח ולבנות את החברה הישראלית".

את אותה הזדמנות הוא מזהה כעת לאחר משבר ה-7 באוקטובר: "הסיבה שבאתי לכאן היום היא להגיד בואו ננצל את ההזדמנות של השפל הזה כדי להיבנות מחדש". קריב רואה בשפל נקודת הזדמנות להבנה כי האיומים החיצוניים מחייבים את כלל המגזרים להתלכד "כדי להתמודד עם השסעים ועם האתגרים הגדולים".

לסיכום, הלקח המרכזי שלו מאירועי 95' נוגע לאמונה: "אם אנחנו נאמין שמשהו יכול לקרות אנחנו נדע למנוע אותו". הוא ציין כי רבין וראש השב"כ דאז, כרמי גילון, לא האמינו מספיק באיום, בדומה למקרה יום כיפור וה-7 באוקטובר.