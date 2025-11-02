סערה ברשת: אורן להב חשף כי רוסס בגז פלפל במהלך יום הלימודים – ובהמשך גילה שמי שתקף אותו כלל לא תלמידי בית הספר

אורן להב, יוצר התוכן בן ה-17 שכבר דיבר בעבר על חרמות ובריונות שחווה, עבר היום (ראשון) אירוע קשה במיוחד בבית הספר – כשריססו עליו גז פלפל במהלך ההפסקה. בסטורי שהעלה הוא שיתף את מה שעבר עליו, במילים מצמררות:

"עברתי היום אירוע נורא וקשה ולא הגיוני ולא אמיתי שהייתי צריך לעבור את זה. השפריצו עליי גז פלפל היום בבית ספר. אני לא מרגיש טוב – כואב לי הגרון, כואבות לי העיניים, הם שורפות לי מכאב".

צפו בסרטון שהעלה אורן לסטורי שלו

"אני לא מאמין שהייתי צריך לעבור את זה"

להב תיאר כי האירוע התרחש במהלך ההפסקה השנייה בבית הספר, ולדבריו – לא קיבל כל סיוע מהמורים. "כשאני מגיע למורים ושואל אותם למה הייתי צריך לעבור את זה, פשוט אומרים לי שאני השם ואני לא בסדר. אבל בעצם אני לא אשם. השפריצו עליי… ואתם לא מבינים איך כואב לי הגרון, זה פשוט נורא".

בהמשך פנה להב לעוקביו בבקשה כנה: "באמת די עם הבריונות הזאת. די. מה זה מגיע לי? למה אני צריך לעבור דבר כזה בבית ספר? למה אני צריך לבוא לבית ספר שירססו עליי את זה? זה נורא".

לא פעם דיבר על אלימות וחרם

זו אינה הפעם הראשונה שבה אורן להב מדבר בגלוי על הקושי במערכת החינוך. כבר בעבר סיפר כי סבל מבריונות מצד תלמידים וילדים אחרים, וכי הוא פועל כיום להעלאת מודעות בקרב בני נוער סביב נושאים של קבלה, הכלה ויחס לאחר. בשנה האחרונה הפך להב לאחד היוצרים הבולטים ברשתות החברתיות, עם קהל צעיר ונאמן שמזדהה עם הכנות והפגיעות שהוא מביא.

האירוע עורר סערה ברשת

מאז פרסום הסטורי, הרשתות החברתיות הוצפו בתגובות של בני נוער ומבוגרים שהביעו הזדהות עם להב וגינו את המעשה. רבים קראו למערכת החינוך ולגורמים הרשמיים לבדוק את נסיבות האירוע ולוודא שטיפול מתאים יינתן. אחרים שיתפו חוויות דומות של בריונות בבתי ספר, והדגישו את הצורך בשיח פתוח ובמדיניות ברורה נגד אלימות.

עדכון מהסטורי של להב

בסטורי נוסף שפרסם מאוחר יותר, עדכן להב כי מנהל בית הספר התקשר אליו בעקבות המקרה והבהיר שמדובר בשני נערים שהסתננו למתחם בית הספר – ולא בתלמידים מהמוסד עצמו. להב הוסיף כי "המורים לא אשמים", וציין שמהבהלה חשב בתחילה שמדובר בתלמידי המקום.