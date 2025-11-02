ים רפאלי משחרר את 7 דקות בגן עדן – סינגל כן ומרגש על געגוע, כאב ואהבה שלא מרפה. אחרי "שידלק האור" שכתב ליובל רפאל, הוא שוב מוכיח כמה אמת יש בקול שלו

אחרי שכתב, הלחין והפיק את הלהיט "שידלק האור" בביצועה של יובל רפאל, שנכנס לפלייליסטים המובילים בתחנות הרדיו ובחנויות המוזיקה, ים רפאלי חוזר עם סינגל חדש, כן וחשוף: "7 דקות בגן עדן".

האזינו לשיר של ים רפאלי – "7 דקות בגן עדן"

סיגריה, קפה שחור ולב שבור

השיר החדש נפתח בשורות שלא משאירות מקום לספק – זה שיר של געגוע, כאב ואהבה שלא מרפה: "ובלילה לא נרדמתי, מסתובב, כי את עוד מסתובבת לי בלב…"

רפאלי לוקח אותנו למסע רגשי בין הלבד שבחזה לבין התקווה לחזור לאותם "7 דקות בגן עדן". עם הפקה עדינה וקול רגיש וייחודי, הוא מצליח להפוך רגע אישי לחוויה שכל אחד מאיתנו מזהה בתוכו.

עוד באותו נושא רגע לפני החתונה: ים רפאלי משחרר שיר אישי ומרגש 14:39 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

ים רפאלי מצליח לגעת ולדבר אמת

ים רפאלי, יוצר ומפיק עם חתימה מוזיקלית ברורה, ממשיך לבסס את מעמדו כאחד הקולות האותנטיים והמרגשים בסצנת הפופ-סול הישראלית. כל שיר שלו מרגיש כמו שיחה ישירה עם הלב – פשוטה, אמיתית, ולא מתאמצת.