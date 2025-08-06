רגע לפני החתונה: ים רפאלי משחרר שיר אישי ומרגש - סרוגים

צילום: ניר אמיתי

ים רפאלי מציג הבוקר שיר חדש בשם "אבא לא ישאיר אותי לבד", רגע לפני שייכנס לחופה ויפתח פרק חדש ומשמעותי בחייו עם בת זוגו שירה מרגלית.

עוד באותו נושא שיר לוי חוזר אחרי שמונה שנים עם אלבום אישי: "ילד מוזר" לכתבה המלאה בסרוגים >

הסינגל החדש נוגע בעומק הרגש ומעביר תחושת תקווה וביטחון – גם בזמנים של קושי וגם בשגרה השקטה. השיר מעלה תחושת ליווי פנימי וכוח עליון שנמצא שם, תמיד.

ים משתף במילותיו: "יש רגעים שבהם צריך לעצור ולזכור שלא הכול בידיים שלנו. הידיעה שיש משהו גדול שמלווה אותנו, נותן כוח ומאיר את הדרך – זו תחושת חיזוק אמיתית".

לקראת השקת הסינגל, ים רפאלי יופיע ב־14 באוגוסט במופע חגיגי בלבונטין 7 בתל אביב.