סערה חדשה סביב הרב שלמה יהודה בארי, המכונה "הינוקא". בימים האחרונים פורסם סרטון בן שמונה דקות בו נשמעות הקלטות של גורמים המתנגדים לו, המתכננים, לכאורה, לרצוח אותו.
בסביבת הרב טוענים כי הם יודעים מי עומד מאחורי האיום, וכי מדובר בהמשך ישיר לגל ההכפשות נגדו בחודשים האחרונים. לדבריהם, "יש גורמים שמבקשים לפגוע ברב, גם תדמיתית וגם פיזית".
הסרטון, שהופץ ברשתות החברתיות, גרר תגובות רבות בקרב תלמידיו ומעריציו של הרב, שקראו לרשויות החוק לבדוק את הדברים לעומק.
ראוי לציין כי מדובר בטענות שלפי שעה טרם התבררו, עם זאת כבר תקופה ארוכה נשמעות הטענות כי מתנגדים לרב הינוקא פועלים להכפשת שמו ותדמיתו בציבור.
כזכור, רק לאחרונה התעוררה סערה סביב טלית שעליה הודפסה תמונתו של הרב בארי. הינוקא עצמו הבהיר כי לא נתן לכך אישור, וטען כי מדובר ביוזמה של "אנשים בעלי אינטרסים" המבקשים לפגוע בו.
