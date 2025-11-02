לוחמי כוח 100 תוקפים את הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי בעקבות התפטרותה והביקורת על חקירת פרשת שדה תימן • לדבריהם, נוהל נגדם "משפט שדה מול המצלמות", וההליך שנוהל היה "חד-צדדי ומגמתי".

על רקע סערת התפטרותה של הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי והחקירה בפרשת שדה תימן, ארבעה לוחמים מיחידת כוח 100 התייצבו היום (ראשון) במסיבת עיתונאים בפתח בית המשפט העליון בירושלים, ביחד עם עורכי דינם ובני משפחותיהם, ונשאו דברים חריפים נגד אופן ניהול ההליך נגדם.

"עשיתם לנו משפט שדה מול המצלמות, אנחנו לא נשתוק", אמר אחד הלוחמים, "לא ביקשנו תהילה, רק צדק. בשבעה באוקטובר יצאנו להילחם, עזבנו משפחה וילדים כדי להגן על המדינה. מאז אותו יום יש עשרות לוחמים שעדיין נלחמים על הצדק, לא בשדה הקרב אלא בבתי המשפט. במקום חיבוק קיבלנו האשמות, במקום תודה קיבלנו שתיקה. עשיתם לנו משפט שדה מול המצלמות, אנחנו לא נשתוק.

נמשיך להילחם על הצדק בשבילנו, בשביל חברינו, בשביל כל הלוחמים שיצאו להגן על הבית. אנחנו לא מבקשים רחמים או מחילה, רק צדק. נסיתם לשבור אותנו אבל שכחתם דבר אחד, אנחנו כוח מאה. מאחורי הניצחון עומדים לוחמים אמיתיים. אנחנו ננצח כי יש רק אמת אחת".

"בקרוב תהיה רעידת אדמה נוספת"

הילה, אשתו של אחד הלוחמים, נשאה גם היא דברים נרגשים ותקפה את מה שלדבריה היתה התנהלות מערכתית: "מערכת שלמה, פצ"רית, יועמ"שית, פרקליטות, חוקרים, דוברים, כולם ידעו שאין תיק, אין ראיות, אין צדק, רק אינטרסים אישיים ורק רצון למצוא אשמים במקום להתמודד עם האמת. במקום לחפש צדק הם חיפשו אשמים, ואת מי הכי קל להפיל? את הלוחמים. הפצ"רית, מי שאמורה לייצג את החוק והמוסר, הובילה הליך מגמתי מבוסס על גרסה אחת, חלקית, שנועדה להגן על עצמה. מדובר כאן במבחן מוסרי למדינה שלמה. הצדק ייעשה, בקרוב תהיה רעידת אדמה נוספת".

עו"ד עדי קידר ציין במסיבת העיתונאים: "המעט שנותר לנו כמדינה ולמערכת המשפט היא לבטל את המשפט לאלתר ולהעמיד לדין את מי שכן יש ראיות נגדו, שהיה שותף ונתן יד או העלים עין ממה שהתרחש בדרמה הזו. חלק מהעיתונאים וכלי התקשורת ממשיכים לתת קרקע להסתה נגד הלוחמים וממשיכים כך לחזק את הקו הבוגדני אותו היתוו המדליפים. הגיע הזמן שגם אתם תעשו חשבון נפש ויפה שעה אחת קודם".

כאמור, הדברים נאמרו ימים אחדים לאחר שהפצ"רית תומר-ירושלמי הודיעה על התפטרותה, וזאת לאחר שהודתה כי "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת בניסיון להדוף תעמולה שקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא".