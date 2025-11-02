שי וינר, זמר חרדי צעיר, מקדיש את שירו החדש "אל תדאג" לצעיר מנחם מנדל ליצמן ז"ל, אשר מצא את מותו בהפגנת החרדים הגדולה בירושלים ביום חמישי האחרון. צפו

הזמר החרדי הצעיר שי וינר הוציא היום (ראשון) את השיר "אל תדאג", שיר עידוד ונחמה המיועד למי שחש ייאוש. השיר, במילים ולחן של משה ולדר ובעיבוד והפקה מוסיקלית של דניאל חן, מוקדש למנחם מנדל ליצמן ז"ל, צעיר חרדי בן 20 שנפל אל מותו בהפגנת החרדים הגדולה בירושלים ביום חמישי האחרון.

האזינו לשירו של שי וינר – אל תדאג:

השיר מתייחס לכאבי התקופה ומעביר מסר של תקווה ואמונה: "אין יאוש בעולם, תאמין ואל תלך לשם". בפזמון חוזר: "אל תדאג כי הוא תמיד איתך / השם שומר את דרכך / תמתח מפרשים גם אם הרוח עזבה / בתוך כל החושך האור לא כבה". הוא שר על התמודדות עם קשיים, תשובה וחזרה למסלול, תוך הדגשה ש"יש על מי להישען".