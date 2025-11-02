דיווח: בצה"ל נערכים לאפשרות שהלילה (בין ראשון לשני) יוחזרו לשטח ישראל גופות של 3 חללים.
על פי פרסומים ערביים, צוותים של הצלב האדום פועלים במזרח חאן יונס ובשכונת שג'אעיה במטרה לאתר את שאר החללים־חטופים הישראלים שנותרו ברצועה.
לפי הדיווחים בתקשורת הערבית, בין הגופות שאותרו גם אל"מ אסף חממי, מפקד החטיבה הדרומית שנפל בקרב ב-7.10 וגופתו נחטפה לעזה. חממי הוא הקצין הבכיר ביותר שגופתו נחטפה לעזה במתקפת חמאס בשמחת תורה.
כזכור, בליל שבת האחרון השיב הצלב האדום חלקי גופות שלטענת ארגון הטרור חמאס היו של חטופים ישראלים, אולם בבדיקה שבוצעה במכון לרפואה משפטית עלה כי הם אינם שייכים לחטופים הישראלים.
בשבוע שעבר הוחזרו גופותיהם של סהר ברוך ועמירם קופר הי"ד. בשטח הרצועה עדיין נותרו 11 חללים שגופותיהם טרם הושבו לקבר ישראל.
