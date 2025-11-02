מדריך נובמבר 2025: חופשות בהנחה, פסטיבלים יהודיים, גלידות חדשות ואירועי תרבות. כל מה שכדאי לדעת כדי ליהנות מהחודש החם של החורף

נובמבר 2025 מביא איתו רוח של התחדשות: ממבצעי קניות ענקיים שממלאים את בתי המלון בהנחות מפתות, דרך פסטיבלים תרבותיים שמעוררים דיאלוג עמוק על הזהות הישראלית, ועד חידושים צרכניים שמפנקים את החך. בין אם אתם מחפשים חופשה פסטורלית, מופע תיאטרון נוקב או גלידה חדשה להתענג עליה – החודש הזה מציע הכל. הנה סקירה מקיפה של הידיעות החמות ביותר בתחומי התיירות, התרבות והצרכנות.

מבצעי נובמבר סייל: מלונות ב-50% הנחה ולילה שני במתנה

חודש הקניות הגדול פותח עם דילים שלא תרצו לפספס. רשת מלונות פתאל חוגגת את יום הקניות האינטרנטי הישראלי (5-6 בנובמבר) ואת בלאק פרידיי (28 בנובמבר עד 2 בדצמבר) בהנחות אטרקטיביות. חברי מועדון "פתאל וחברים" (ומצטרפים חדשים) ייהנו מ-50% הנחה על חופשות במרץ, בעוד כולם מוזמנים לדילים מיוחדים בבלאק פרידיי. מאיה שלו, סמנכ"לית השיווק והמכירות: "אנו שמחים להנגיש חופשות לכלל הציבור ולהעניק הטבות בלעדיות לחברי המועדון, כהערכה לנאמנותם".

גם הגושרים מלון בטבע בקיבוץ הגושרים מצטרף ל-Shopping IL (הזמנות מ-1 עד 11 בנובמבר) עם 20% הנחה על חופשות בנובמבר 2025 עד ינואר 2026. המלון, עם 172 חדרים עטופים במרחבים ירוקים ונחלים זורמים, הוא פינה פסטורלית מושלמת.

רשת מלונות ג'ייקוב מכריזה על "נובמבר סייל": לילה שני במתנה על הזמנות בחודש זה לחופשות בדצמבר-פברואר, ו-10% הנחה נוספת לחברי מועדון. ואילו כפר הנופש עין גב על שפת הכינרת מציע חבילת חורף עם 25% הנחה על לינה וארוחת בוקר, פלוס כרטיסים לאטרקציות כמו גן גורו או חמת גדר – למזמינים שני לילות לפחות. הווילות המשפחתיות עם נוף לכנרת והמדשאות המטופחות הופכות את המקום לגן עדן חורפי.

בנוסף, מלון קרלטון תל אביב זוכה בפעם התשיעית בפרס מלון העסקים הטוב בישראל לשנת 2025 מטעם World Travel Awards. עם 280 חדרים משודרגים, טרקלין עסקים, ספא ובריכה על הגג – זה המקום לשילוב עסקים ונופש.

תרבות יהודית-ישראלית: פסטיבלים שמעוררים שיח והשראה

החודש מתמלא באירועים תרבותיים שמתמודדים עם המציאות הישראלית. הפסטיבל היהודי-ישראלי לאמנויות הבמה חוגג עשור בבית מזיא לתיאטרון בירושלים, החל מ-23 בנובמבר. בהפקת קבוצת התיאטרון הירושלמי בניהולה של אסנת גיספאן, הפסטיבל מתמקד בהתאוששות ממלחמה, עם זרקור על העורף האזרחי.

בין ההצגות הבולטות: "סוף תרנגול" (קומדיה מוזיקלית על מילואימניקים), "אודישן משמיים" (מונודרמה על אב חרדי ובנו), "הפתרון הסופי בהחלט" (סאטירה נוקבת מאת הדר גלרון על טבח 7 באוקטובר) ו"הגנן הזבלן" (מופע משפחתי עם כלי נגינה ממוחזרים).

במוזיאון יפו העתיקה תיפתח ב-20 בנובמבר התערוכה "איש החלומות" – רטרוספקטיבה ליצירתו של האמן לורנס זיו, באוצרות חנה הרצמן. מעל 50 עבודות, כולל ציורים על יהודי תימן, משרטטות את מסלול חייו בעיר שכה אהב.

ביום ראשון (2 בנובמבר) יושק באתר נהריים בגשר הספר "גשר המפגש" מאת מיכאל כהן, על שימור "גשר המפגש" – הגשר הרומי העתיק מעל הירדן.

ואל תפספסו את סדרת הקונצרטים "מוזיקה יהודית – כשקלאסי פוגש כליזמר": ארבעה מופעים עם כלייזמר צועני, פיוטים מאיזמיר ומוזיקת נשות תימן בהשתתפות ציון גולן.

חורף קסום ופינוקים צרכניים

החורף מתחמם עם פסטיבל האור הבינלאומי LUMAGICA, שמגיע לראשונה לישראל החל מ-13 בנובמבר בפארק הירקון תל אביב. עשרות פסלי אור ענקיים (עד 5 מטרים), מיצגי מים, חנוכייה מוארת ושוק אוכל אירופאי – חוויה רב-חושית שכבשה 20 מדינות.

ולקינוח מתוק: בן & ג'ריס ישראל משיקה מאגדת סנדוויץ' שוקולד בראוניס – שלישייה אישית של גלידת שוקולד עם צ'אנקים, בין עוגיות שוקולד צ'יפס. הפורמט הנוח מצטרף למגוון המאגדות הקיימות, מושלם לפינוק אישי או אירוח.

נובמבר 2025 הוא חודש של הזדמנויות: הזמינו עכשיו, צאו להופעה או תערוכה, ותנו לחורף להיות מלא אור, טעם והשראה. מה מחכה לכם קודם?