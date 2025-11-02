ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בישיבת הממשלה לפרשת שדה תימן ואמר על הפצ"רית כי עשתה את הפיגוע ההסברתי הגדול ביותר שקרה למדינת ישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בישיבה הממשלה לפרשת שדה תימן ולפיטורי הפצ"רית: "האירוע בשדה תימן גרם לנזק תדמיתי עצום למדינת ישראל ולצה"ל, לחיילים שלנו. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמתה, אני לא זוכר ממוקד בעוצמה כזו. זה מחייב בדיקה עצמאית, בלתי תלויה ואני מצפה שגם כזו תתבצע".

ההודעה המלאה: "האירוע בשדה תימן גרם לנזק תדמיתי עצום למדינת ישראל ולצה"ל, לחיילים שלנו. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמתה, אני לא זוכר ממוקד בעוצמה כזו. זה מחייב בדיקה עצמאית, בלתי תלויה ואני מצפה שגם כזו תתבצע. אני מבקש לדבר על המאבק שלנו מול גורמי הציר. הציר האיראני ספג מהלומה אדירה, במקומות רבים שברנו אותו וגם במקומות ששברנו אותו הוא עדיין קיים, מלקק את פצעיו, מנסה להשתקם. המאמץ שלנו זה לשלול ממנו את יכולת השיקום וכך אנחנו עושים בחזיתות השונות".

עוד באותו נושא סגן הפצ"רית שבדק את ההדלפה: "לא ידעתי מכלום" 07:54 | חדשות סרוגים 12 0 😀 👏

"החזית הראשונה זה בעזה, שם החמאס ספג מכות מוחצות, הוא הצל של מה שהוא היה, אבל הוא מנסה להתאושש גם כן. אנחנו פועלים בארבעה מוקדים. אחד – השבת חטופינו. הניסיונות שלו הם פתטיים, לנסות להוליך אותנו שולל, את ארה"ב והעולם, הם כמובן לא יצליחו ואנחנו נחזיר בהדרגה את כל חטופינו.* אנחנו מחוייבים לזה. הדבר השני – עדיין ישנם כיסים של חמאס בשטחים שבשליטתנו בעזה ואנחנו מחסלים אותם באופן שיטתי.* יש שניים ברפיח ובח׳אן יונס, והם יחוסלו".

"הדבר השלישי זה כל השאלה של סיכון לכוחותינו, וההנחייה שלי היא חד-משמעית: *אם יש ניסיון לפגוע בכוחותינו פוגעים באלה שמפגעים וגם בהתארגנות שלהם לצורך הגנת כוחותינו, זו הקביעה שלנו. אנחנו מדווחים לידידינו האמריקאים, אנחנו לא מבקשים את רשותם. צריך להבין את זה כי אני שומע דברים שפשוט אינם נכונים. אנחנו שומרים על האחריות הביטחונית העליונה ולא נוותר על זה". הדבר הרביעי זה פירוק ופירוז של חמאס מנשקו. פירוק חמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה, זה הכלל בו אנחנו דוגלים, זה הכלל שמוסכם ביני לבין הנשיא טראמפ. וכך אנחנו פועלים במתווה ברור. כמובן שאם הדבר לא ייעשה בדרך האחת, אז הוא ייעשה בדרך השנייה,* וכולם יודעים מהי הדרך השנייה ומי גם יעשה אותה".

נתניהו על החות'ים: "נעשה כל מה שצריך לסלק גם את האיום הזה".

"לגבי לבנון – חיזבאללה אכן סופג מכות כל הזמן, כולל בימים הללו, אבל הוא גם מנסה להתחמש ולהתאושש. *אנחנו מצפים מממשלת לבנון לעשות את מה שהתחייבה לעשות, כלומר לפרז את חיזבאללה מנשקו,* אבל ברור שאנחנו נממש את זכותנו להגנה עצמית כפי שהדבר הזה נקבע בתנאי הפסקת האש. *אנחנו לא ניתן ללבנון להפוך לחזית מחודשת נגדנו ונפעל ככל שצריך. המקום השלישי שיש לשים לב אליו, הציבור הישראלי אינו שם לב אליו, זה החות'ים. החות'ים נראים כאיזה הטרדה זניחה. מעת לעת הם יורים טיל בליסטי עלינו, אנחנו מיירטים את הטילים הללו.

"זה נראה כדבר קטן. זה לא דבר קטן, זה איום גדול מאוד של תנועה שהיא פנאטית, בצורה הכי קיצונית שאפשר לתאר, שיש לה יכולת ייצור עצמית של טילים בליסטיים וגם כלי נשק אחרים. והיא מחויבת למה שהם קוראים ׳התוכנית להשמדת ישראל׳. זה לא דבר תיאורטי, זה דבר שיכול להתפתח עם הזמן, זה כמובן מתואם עם איראן ואנחנו נעשה כל מה שצריך לסלק גם את האיום הזה. כלומר, אנחנו פועלים עדיין מול ציר שעדיין, על אף שהוא שבור ומוכה, מנסה לחדש את התוכניות שלו להשמדת ישראל. אנחנו נשלול ממנו בלשון המעטה את היכולות לעשות זאת".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נתניהו בישיבת הממשלה | רועי אברהם/ לע״מ

"במקביל לזה אנחנו בונים את ארצנו, מפתחים אותה. והיום באופן מיוחד אני רוצה לציין את מה שאנחנו עושים בנגב, בצד של מערך הבריאות בבאר שבע, שבעצם משרת את הנגב כולו. אנחנו היום נחליט בממשלה על תוספת של 360 מיליון שקלים לבניית מגדל חדש בסורוקה, מגדל האשפוז, שיהיה גם ממוגן. בסך הכל ההשקעה היא למעלה ממיליארד שקל – שליש הממשלה, שליש קופת חולים כללית ושליש מידידינו סילבן אדמס. סילבן הוא תורם גדול למדינת ישראל ועושה את זה בנדיבות רבה ומכל הלב, גם לפעמים במאמץ לא פשוט, מאמץ אירובי לא פשוט באופניים. אבל אתה מעלה את קרנה של ישראל בתחומים שונים ואתה באמת תורם תרומה גדולה. אני רוצה להודות לך בשמי, בשם ממשלת ישראל ובשם אזרחי ישראל ובוודאי בשם תושבי הנגב".