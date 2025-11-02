32 קבוצות הוגרלו בסיבוב ח של גביע המדינה המפעל השני בחשיבתו בכדורגל הישראלי, זהו הסיבוב בו נכנסות קבוצות ליגת העל. ההגרלה המלאה:

הגרלת סיבוב ח בגביע המדינה התואר השני בחשיבתו בכדורגל הישראלי התרחשה היום (ראשון). זהו הסיבוב הראשון בו נכנסו קבוצות ליגת העל. ביתר ירושלים הוגרלה נגד עירוני טבריה, מכבי חיפה נגד אחי נצרת. הפועל באר שבע תפגוש את מ.כ שדרות. מכבי תל אביב תפגוש את הפועל חיפה.

בשנה שעברה הפועל באר שבע זכתה בגביע המדינה אחרי ניצחון 0:2 על בית"ר ירושלים בגמר. הקבוצה המעוטרת בתולדות המפעל היא מכבי תל אביב עם 24 זכיות (18 אחרי קום המדינה) האחרונה ב-2021. אחרי יריבתה העירונית הפועל תל אביב עם 16 (10 אחרי קום המדינה) האחרונה ב-2012.

ההגרלה המלאה בגביע המדינה:

כפר קאסם – ירמיהו חולון

מכבי הרצליה – כפר סבא 1928

עירוני טבריה – בית"ר ירושלים

הפועל פ"ת – הפועל כרמיאל

הפועל ב"ש – מ.כ שדרות

הפועל ר"ג – ק"ש

בני סכנין – מכבי יפו

הפועל רעננה – מכבי קרית גת

בני ריינה – כפר שלם

מכבי ת"א – הפועל חיפה

הפועל ת"א – מ.ס אשדוד

הפועל ירושלים – הפועל א.א פאחם

מ.ס דימונה – הפועל כפ"ס

מכבי אחי נצרת – מכבי חיפה

בני יפו אורתודוכסים – מכבי נתניה

בני יהודה – מכבי אתא ביאליק

כל הקבוצות שהוגרלו:

ליגת העל: מכבי ת"א, הפועל ב"ש, מכבי חיפה, הפועל חיפה, בית"ר ירושלים, מכבי נתניה, הפועל ירושלים, מ.ס. אשדוד, הפועל ת"א, בני ריינה, בני סכנין, הפועל פ"ת, עירוני טבריה, עירוני קריית שמונה

לאומית: הפועל רמת גן, מכבי יפו, בני יהודה, הפועל כפר שלם, הפועל כפר סבא, מכבי הרצליה, הפועל רעננה, מ.ס כפר קאסם.

ליגה א': מ.כ כפר סבא (כפ"ס 1928), אחי נצרת, מכבי קריית גת, ירמיהו חולון, עירוני כרמיאל, מכבי אתא ביאליק, אום אל פאחם, מ.ס דימונה.

ליגה ב': מ.כ. שדרות, מ.ס. אורתודוקסים.