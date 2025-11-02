מרגל מוסלמי בתל אביב: כתב אישום הוגש נגד קטין בן 14 מגוש דן, שלפי החשד יצר קשר עם גורמים המזוהים עם ארגון הטרור אל-קאעידה, אסף עבורם מידע מודיעיני והביע רצון לבצע פיגועים, בהם התנקשות בראש הממשלה בנימין נתניהו

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי לנוער כתב אישום חמור נגד קטין בן 14, תושב גוש דן, בגין מגע עם סוכן זר, מסירת ידיעה לתועלת האויב ועבירות ביטחוניות נוספות. על פי כתב האישום, הקטין יצר קשר עם גורמים המזוהים עם ארגון הטרור אל-קאעידה, ביצע איסוף מודיעין עבורם ואף הביע רצון לבצע פיגועים בהם התנקשות בראש הממשלה בנימין נתניהו.

מכתב האישום עולה כי הנאשם הזדהה עם ארגון אל-קאעידה והצטרף לקבוצה ביישומון סיגנל בשם "תנועת סייבר וג’יהאד חמוש". הקבוצה הוגדרה כזירה של תומכי הארגון, שנשבעו לפעול למען מטרותיו. לפי הפרקליטות, סוכן שפעל בקבוצה הנחה את חבריה לאסוף מודיעין לקראת מבצע שעמד, לכאורה, לצאת לפועל.

הקטין, כך נטען, נענה להנחיה וצילם שני מבנים ששימשו בעבר כמתקנים צבאיים, העביר לסוכן את נקודות הציון ותיעד סרטון וידאו לשימוש תעמולתי. בהמשך, במסגרת ההתכתבויות, כתב כי בכוונתו לצלם תחנת משטרה בתל אביב ולבצע פיגועים – בהם פגיעה באזרחים, תקיפה בסכין או בבקבוק תבערה, ואף התנקשות בראש הממשלה. לפי כתב האישום, הסוכן עודד את הנאשם לפעול והנחה אותו לתעד את עצמו לפני ביצוע הפיגועים כאילו הוא מייצג את ארגון אל-קאעידה.

בנוסף נטען כי הנאשם ניסה ליצור קשר עם גורמים המזוהים עם ארגון חמאס ולמד על ייצור חומרי נפץ מאולתרים. עוד צוין כי מדובר בקטין שפעל מתוך מודעות וכוונה לפגוע בביטחון המדינה, תוך חבירה לגורמים עוינים, וכי מסוכנותו התעצמה כשהחל לנקוט בפעולות ממשיות בשטח.

בבקשת המעצר נכתב כי הנאשם הציג עצמו בפני חברי הקבוצה כ"מרגל מוסלמי בתל אביב", וכי "ברשותם נכס בלב ישראל". עוד הודגש כי מעבר לשיח ברשת, הוא כבר החל לאסוף מידע ביטחוני ולבצע פעולות לקראת פיגוע. הפרקליטות הדגישה כי בשל גילו של הנאשם חל איסור מוחלט לפרסם כל פרט שעלול להביא לזיהויו. כמו כן, לא ניתן לפרסם את כתב האישום המלא או את בקשת המעצר.