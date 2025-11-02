לאחר שהדיונים בחוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון בוטלו השבוע, גורם חרדי במתקפה על ביסמוט: "מורח אותנו עם החיוך המפורסם שלו". החרדים עצמם חלוקים בדעתם אם לתמוך בחוק

הסחבת בחוק הגיוס נמשכת: גורמים חרדיים בכירים תוקפים היום בביקורת חריפה את ח"כ ביסמוט על רקע ביטול הדיונים בחוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון השבוע.

לדבריהם, "האירוע הזה מזכיר אחת לאחת את תקופת אדלשטיין. גם אז מרחו אותנו עם מו"מ עקר, כשבסוף יצא המרצע מן השק והתברר שהוא ניסה לטרפד את החוק לאורך כל הדרך". כך דיווח מוטי קסטל. "התחושה היא שביסמוט מוליך אותנו שולל עם החיוך המפורסם שלו, ומפיל את התיק בכל פעם על מישהו אחר".

עוד אמרו כי "הפקנו לקח מהאירוע עם אדלשטיין. נראה שהליכוד מעוניין במריחת זמן ובפירוק השותפות. ביסמוט כנראה מתפקד כאידיוט שימושי. הכוויה והעלבון עדיין צורבים בבשר החי. שבענו תירוצים אנחנו רוצים תוצאות".

הביקורת מגיעה על רקע הודעה שקיבלו היום חברי הוועדה על ביטול הדיונים שתוכננו לשבוע הקרוב בעניין חוק הגיוס, והדיון האחרון שיועד להתקיים ביום חמישי שבוטל אף הוא. ביום שלישי בשבוע שעבר פורסמה טיוטת החוק ובה שינויים משמעותיים מהטיוטה הקודמת שפורסמה על ידי אדלשטיין. שירות אזרחי-ביטחוני יחשב כחלק מהמכסות, הסנקציות יוסרו באופן מיידי וייבחנו שוב רק בעוד שנתיים, כשהחוק מוגדר החוק להסדרת מעמד בני הישיבות ולא חוק הגיוס.

הקשיים בהעברת החוק

טיוטת החוק שפורסמה בשבוע שעבר עוררה סערה כאשר פוליטיקאים ואנשי ציבור כינו אותו חוק ההשתמטות בשל ההקלות המשמעותיות והיעדר שיניים. גם בחברה החרדית התחוללה סערה כשרבנים ואנשי ציבור כינו אותו גזירת שמד, בהם רבנים המזוהים עם ש"ס, אדמור"ים ורבנים המזוהים עם הפלג הירושלמי. למרות הסערה דווח כי בדגל התורה ובש"ס צפויים לתמוך בחוק ומנהלים מגעים צפופים עם ביסמוט ואנשיו.

אך היום (ראשון) על רקע הסחבת בהעברת חוק הגיוס, ביטול הדיונים והעיכוב במסירת הטיוטה המתוקנת לחברי הוועדה, גוברת ההערכה בקרב החרדים כי מדובר במסמוס נוסף של הליכוד שלא יעביר באמת את החוק השנוי במחלוקת, ועל הרקע הזה נשמעת היום המתקפה על ח"כ ביסמוט מפי אותם גורמים חרדיים.