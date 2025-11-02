לפני ההצבעה על מינוי הרב דורון פרץ ויעקב חגואל לראשי ההסתדרות, הרב פרץ קורא לדחות את ההצבעה: "מצב זה מעלה חשש כבד לעתיד המוסדות"

אחרי הסערות סביב המינויים להנהגת ההסתדרות הציונית ולפני ההצבעה הצפויה מחר (שני) על מינוי הרב דורון פרץ ויעקב חגואל לראשי ההסתדרות, הרב דורון פרץ קורא לדחות את ההצבעה: "מצב זה מעלה חשש כבד לעתיד המוסדות, שממנו אני חרד מאד".

ההודעה המלאה: "חברים יקרים, ההחלטה שלי להתמודד על תפקיד ראש ההסתדרות הציונית העולמית נבעה מתוך רצון כן ועמוק לנסות ולייצר הסכם מאוזן, שישקף אחדות רחבה בעולם היהודי ויבטיח ייצוג מקיר לקיר של כלל הגורמים והמוסדות בהסתדרות הציונית העולמית. ההסכם שכמעט ונחתם ביום רביעי בלילה שיקף בדיוק את ההסכמות הללו, והיווה רגע היסטורי שבו כל הצדדים היו רגע לפני הסכם הוגן ושוויוני".

"לצערי, הקלפים נטרפו מסיבות ידועות. גם אם קיימת מחלוקת נוקבת סביב מינוי זה או אחר בתוך המוסדות, אין בכך הצדקה להפיל את ההסכם המקיף וליצור הסכם חדש שמקפח כמעט מחצית מחברי הקונגרס הציוני. יודגש-לגבי מינוי בעלי התפקידים – ניתן בהחלט להחליט במסגרת ההנהלה מי יאושר ומי לא, אך אין בכך להצדיק הפיכת מחלוקת נקודתית לכלל המשא ומתן על הסכם ההנהגה".

"כעת עומדות בפנינו שתי אפשרויות: 1. קידום הסכם חד־צדדי, אשר יגרום לקרע עמוק בתוך ההסתדרות הציונית העולמית ובין המוסדות הלאומיים לבין ממשלת ישראל. מצב זה מעלה חשש כבד לעתיד המוסדות, שממנו אני חרד מאד . 2. קידום ההסכם שכמעט ונחתם ביום רביעי בלילה, אשר זכה להסכמה רחבה, חילק את הנהגת המוסדות באופן שוויוני והוגן, ושמר על אחדות כל הגורמים בציונות העולמית. בהתאם לכך, אני מבקש לדחות את ההצבעה הצפויה מחר על המינויים שלי, ושל יעקב חגואל כיו״ר ושל שאר חברי ההנהלה עד שנחזור להסכמות המקוריות בהן כל חלקי ההסתדרות הציונית מיוצגים באופן מלא".