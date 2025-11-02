הזמר והמוזיקאי המוערך, יהורם גאון, בביצוע מחודש לשיר "הו רב חובל" לרגל 30 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. צפו

30 שנים חלפו מאז אותו ערב בו נרצח ראש הממשלה יצחק רבין באותה עצרת. היום (ראשון), מוציא הזמר והמוזיקאי יהורם גאון ביצוע מחודש לשיר "הו רב חובל" שהלחינה נעמי שמר. על השיר, בעיבוד והפקה מוזיקלית של אודי תורג'מן, אמר גאון: "עכשיו, שלושים שנה לרצח הנתעב של יצחק רבין, הרגיש לי הכי קרוב והכי אמיתי להוציא ביצוע משלי לשיר המרגש של נעמי שמר".

האזינו לביצועו של יהורם גאון – הו רב חובל:

מילות השיר מבוססות על שירו של וולט ויטמן, שתורגם על ידי נעמי שמר והולחן מחדש. במקור, כתב ויטמן את השיר כקינה לנשיא ארה"ב אברהם לינקולן לאחר הירצחו.

הגרסה בעברית של שמר פורסמה לראשונה ב-1996, שנה לאחר רצח רבין, בביצוע מיטל טרבלסי. השיר הוצג בתכנית טלוויזיה מיוחדת שהוקדשה לזכרו של רבין.

לאורך השנים תורגם השיר לעברית בגרסאות נוספות, אך גרסת שמר זכתה להפצה הרחבה ביותר בישראל.

הביצוע של גאון יוצא לקראת יום השנה ה-30 לרצח רבין, שאירע ב-4 בנובמבר 1995, י"ב בחשוון ה'תשנ"ו.

אֲבוֹי לִבִּי לִבִּי לִבִּי

הוֹ כֶּתֶם דָּם שׁוֹתֵת

בַּאֲשֶׁר רַב הַחוֹבֵל שֶׁלִּי

צוֹנֵחַ קַר וָמֵת

לִבִּי לִבִּי לִבִּי

הוֹ כֶּתֶם דָּם שׁוֹתֵת