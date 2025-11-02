היועצת המשפטית לממשלה לשר המשפטים יריב לוין בנושא פרשת שדה תימן: "התערבותך הפוליטית בחקירה פסולה, חסרת בסיס ופוגעת בה"

המכתב המלא: "מכתבך שבסימוכין נעדר כל תשתית – עובדת או משפטית. הוא מהווה ניסיון להתערבות שלא כדין בהליך חוקי ואכיפה. אין בסמכותך לטול מדי היועצת המשפטית לממשלה את סמכויות האכיפה הנדונות במכתב. ולהעבירן לעובד מדינה אחר. מכאן אין זה בסמכותך להנחות את היועצת ואת גורמי האכיפה הכפופים לה, שלא לעסוק בנושים המצויים בתחומי סמכויותיהם ואחריותם. נוכח מאפייני החקירה הנדונה וחשיבותה, היא מטופלת על ידי ראשי מערכת אכיפת החוק היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה וראש אגף החקירות והמודיעין במשרת ישראל. החקירה מקודמת במהירות, בהתאם להמלצות גורמי החקירה והתביעה כל ניסיון להתערבות בהליך החקירה אך פוגע בקידומה".

אמש סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הודיע לעו״ד גלי בהרב מיארה (מבלי לציין שהיא היעומש"ית) כי היא מונע ממנה מלעסוק בכל דבר הקשור לפרשת שדה תימן. במכתב ארוך שמיועד "לעו"ד גלי בהרב מיארה" הוא אוסר עליה מתוקף סמכותו להתעסק בחקירת הדלפת הסרטון, בעבירות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה ובמינוי מ״מ או מחליף לפצ״רית שנאלצה לסיים את תפקידה.

במכתב כותב לה לוין כי מבלי לגרוע בהחלטה להדיח אותה (החלטה שמעוכבת על ידי בג"צ), מתוקף סמכותו לפי סעיף 23א לחוק שירות המדינה, הוא מונע ממנה לעסוק בנושא מסוים הקשור לפרקליטות הצבאית ולחקירת שדה תימן. שר המשפטים קבע כי מניעה זו חלה על היועמ"שית ועל כל הכפופים לה ישירות, ומקורה במעורבותה האישית לכאורה בפרשה זו ובעובדה שקיימת הסתברות גבוהה שתידרש עדותה בשלושת הנושאים: