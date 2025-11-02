פיגוע דקירה בלונדון: שני חשודים נעצרו בחשד שביצעו פיגוע דקירה ברכבת בלונדון במוצאי שבת. עשרה אנשים נפצעו, ביניהם תשעה במצב אנוש

פיגוע דקירה אירע במוצאי שבת ברכבת בלונדון, עיר הבירה הבריטית. לפי הדיווחים, סמוך לשעה 21:40 שעון ישראל המשטרה הבריטית התחילה לקבל דיווחים לגבי אירוע דקירה. האירוע התרחש ברכבת שנסעה מדונקסטר ללונדון.

בשעה 23:45 המשטרה הכריזה על מעצרם של שני חשודים במעשה, אך עדיין לא ידועים פרטים על חקירתם או על הסיבה למעשיהם, ולכן הרשויות נמנעות בינתיים להכריז על האירוע כאירוע טרור. בעקבות המתקפה, הרשויות עצרו את הרכבת בעיירה הנטיגדון, שם עלו שוטרים חמושים ושירותי הצלה על מנת להעניק עזרה לפצועים. עשרה אנשים נפצעו בפיגוע, ביניהם תשעה במצב אנוש. הפצועים פונו לבית החולים.

הרשויות הבריטיות פתחו בחקירת האירוע, וכבישים רבים באזור עדיין סגורים לצורך החקירה.

נזכיר כי ביום כיפור האחרון אירע פיגוע רצחני בבית כנסת במנצ'סטר, בה יש את הקהילה היהודית הגדולה ביותר באנגליה. בפיגוע נרצחו 2 בני אדם ועוד שלושה נפצעו באורח קשה. המחבל נכנס עם המכונית שלו אל תוך הקהל סמוך לבית הכנסת ולאחר מכן יצא והחל לדקור את הנוכחים, לפני שנורה על ידי המשטרה.