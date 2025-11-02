בלי יאיר נתניהו: אחרי הסערה על התפקיד של בנו של ראש הממשלה תעלה להצבעה רשימה חדשה להנהלת ההסתדרות הציונית עם שמות חדשים

כישלון לליכוד: אחרי הסערה שהתעוררה לאחר שפורסם שיאיר נתניהו יקבל תפקיד בכיר בהסתדרות הציונית והסערה שהתעוררה, השמות שיעלו להצבעה למינוי לחברי הנהלת ההסתדרות לא יכללו את יאיר נתניהו ולא חברי ליכוד.

בשבוע שעבר פורסם כי בהסכם הקואליציוני אותו סוגר השר מיקי זוהר, שותפות כל המפלגות למעט אחת: הליכוד, הציונות הדתית (המזרחי), ש״ס, ארץ הקודש (יהדות התורה), שחתמו עם יש עתיד, ישראל ביתנו, כחול לבן, הדמוקרטים, הרפורמים והקונסרבטיבים. המפלגה היחידה שנשארה מחוץ לדיל היא עוצמה יהודית, עליה שמו יש עתיד והדמוקרטים וטו. אך כעת השתנתה ההחלטה והליכוד נותר בחוץ.

עוד באותו נושא ההנהלה אישרה: הרב דורון פרץ יכהן כיו״ר ההסתדרות ברוטציה 21:51 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏