כישלון לליכוד: אחרי הסערה שהתעוררה לאחר שפורסם שיאיר נתניהו יקבל תפקיד בכיר בהסתדרות הציונית והסערה שהתעוררה, השמות שיעלו להצבעה למינוי לחברי הנהלת ההסתדרות לא יכללו את יאיר נתניהו ולא חברי ליכוד.
בשבוע שעבר פורסם כי בהסכם הקואליציוני אותו סוגר השר מיקי זוהר, שותפות כל המפלגות למעט אחת: הליכוד, הציונות הדתית (המזרחי), ש״ס, ארץ הקודש (יהדות התורה), שחתמו עם יש עתיד, ישראל ביתנו, כחול לבן, הדמוקרטים, הרפורמים והקונסרבטיבים. המפלגה היחידה שנשארה מחוץ לדיל היא עוצמה יהודית, עליה שמו יש עתיד והדמוקרטים וטו. אך כעת השתנתה ההחלטה והליכוד נותר בחוץ.
אף על פי ששמו ירד מרשימת המינויים להנהלה, בליכוד רומזים שעוד לא ויתרו ושהכול עוד פתוח. במפלגה מסבירים שיש תפקידים שלא דורשים הצבעה ושישנם עוד שני חברי הנהלה שהליכוד עוד לא מסר את שמם. על כן, נתניהו עוד עשוי בכל זאת לקבל תפקיד אחר בהסתדרות. על פי הדיווח בחדשות 12 בליכוד טוענים כי הסיפור עדיין לא גמור.
