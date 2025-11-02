תצפיות צה"ל זיהו רחפן שחצה ממצרים לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה. לאחר הזיהוי, כוחות צה״ל מחטיבת פארן יירטו ואיתרו את הרחפן

תצפיות צה"ל זיהו במהלך הלילה (ראשון), רחפן שחצה ממצרים לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה. לאחר הזיהוי, כוחות צה״ל מחטיבת פארן יירטו ואיתרו את הרחפן שנשא שמונה אקדחים. אמצעי הלחימה שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

בשבוע שעבר לוחמי צה״ל סיכלו בשעות ניסיון הברחה של אמצעי לחימה במרחב חטיבת פארן. בצה"ל אמרו כי אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. לפי הודעת דובר צה"ל, הכוחות זיהו רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל, בניסיון להבריח אמצעי לחימה, ואיתרו את הרחפן שנשא שני כלי נשק ותחמושת.

האירוע הנוכחי הוא האחרון בסדרה של ניסיונות הברחת נשק בגבול ישראל ומצרים, אשר מתבצעים באמצעות רחפנים. בשבוע האחרון בלבד הגיעו לעבר שטח ישראל במרחב הזה למעלה מ-700 רחפנים הנושאים עמם אמצעי לחימה, שבמהירות רבה עלולים וגם מגיעים לארגוני הפשיעה וגם לארגוני הטרור השונים.