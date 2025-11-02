כתב אישום הוגש נגד יוסף עין אלי, בן 23, תושב טבריה, בחשד שביצע משימות ביטחוניות בהכוונת גורמים איראנים תמורת כסף

בספטמבר האחרון, נעצר יוסף עין אלי, בן 23, תושב טבריה, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם. הבוקר (ראשון) מוגש כנגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

בחקירה התגלה כי יוסף היה בקשר עם גורמי מודיעין איראנים מסוף שנת 2024 וביצע בהנחייתם משימות ביטחוניות, תמורת כסף שקיבל מהם. הוא העביר למפעיליו האיראנים מידע ותמונות על מלונות באזור ים המלח, בזמן שעבד באחד מהמלונות באזור. בנוסף, העביר מידע על אזורי תיירות בדרום הארץ. הגורמים האיראנים ביקשו ממנו לבצע משימות נוספות, אותן לא ביצע. המשימות אותה ביקשו כללו איסוף מידע על השר לביטחון לאומי, הקמת "צוות מופעלים״ בישראל, השלכת רימון לעבר בית, העברת מידע אודות גורמים פליליים ומשפחות פשע בישראל, העברת פרטי חיילי צה״ל, הצתת רכבים וצילום מתוך בסיסי צה״ל.

עוד באותו נושא חשבון המוסד בפרסית הטריל את חמיניאי: "שמי איראן ללא הגנה" 19:13 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

בעבור ביצוע המשימות הביטחוניות קיבל יוסף כספים רבים על בסיס שימוש בתשלום באמצעים דיגיטליים. הבוקר כאמור מוגש כנגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. ממשטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב או גורם לא מזוהה, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום. גורמי הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות למיצוי הדין עם אזרחים אשר יפעלו בשיתוף פעולה עם גורמים עוינים.