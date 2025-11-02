פרשיית הדלפת הסרטון והפצ"רית: הבדיקה הפנימית בפרקליטות הצבאית לא בדקה את אנשי הפרקליטות. כך דורון קדוש חושף הבוקר בגלי צה"ל.
על פי הדיווח, הבדיקה הפנימית שהתבצעה בפרקליטות הצבאית לחקירת מקור הדלפת הסרטון משדה תימן – לא בדקה אף אחד מאנשי הפרקליטות הצבאית שנחשפו לחומרי החקירה, כך לפי מקורות המעורים בפרטים. סגן הפצ״רית, תא״ל גל עשהאל, שניהל את הבדיקה, אסף חומרים, ותשאל מספר אנשים ממצ״ח (המשטרה הצבאית החוקרת) שנחשפו גם הם לחומרי החקירה – אך הוא לא תשאל וחקר אף אחד מאנשי הפרקליטות הצבאית עצמם.
הדבר מעלה תהייה ביחס לעומקה ולרצינותה של הבדיקה הפנימית שנעשתה, והעלתה בסופו של דבר מסקנה לפיה עשרות אנשים נחשפו לחומרים – ולכן לא ניתן לקבוע את מקור ההדלפה.
עוד דווח כי סגן הפצ״רית, תא״ל גל עשהאל, טוען בשיחות סגורות: "לא הייתי מעורב בהדלפה ולא היה לי מושג שהיא התבצעה מתוך צמרת הפרקליטות". לדברי תא״ל עשהאל בשיחות סגורות שקיים – הוא ניהל את הבדיקה הפנימית בפרקליטות מבלי שיש לו מושג שבכירי הפרקליטות הם שהדליפו. לטענתו – הוא היה ממודר לחלוטין ע״י הפצ״רית מעניין ההדלפה. תא״ל עשהאל בשלב זה לא מוגדר חשוד בפרשה וממשיך בתפקידו כרגיל. ייתכן שהוא יידרש למסור עדות בהמשך.
מי יהיה הפצ"ר הבא?
יש לציין כי הרמטכ״ל יציג היום לשר הביטחון מספר מועמדים אפשריים לתפקיד הפצ״ר הבא. המועמד שנחשב כאפשרות הבולטת ביותר למינוי הוא תא״ל במיל׳ דורון בן ברק – לשעבר סגן הפצ״ר והצנזור הצבאי הראשי. תא״ל במיל׳ בן ברק כבר לא משרת בפרקליטות הצבאית יותר מ-5 שנים. במערכת הביטחון ובמערכת המשפטית הוא נחשב למועמד הבולט לתפקיד הפצ״ר הבא, עוד טרם התפוצצות הפרשה הנוכחית – שהקדימה את הליך מינוי הפצ״ר הבא בכשנה.
מנגד, תמר אלמוג דיווחה הבוקר בכאן חדשות כי אחד המועמדים המובילים לתפקיד הוא דווקא רז נזרי, מי שכיהן בעבר כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
על פי הדיווח, מדובר צה״ל לא נמסרה תגובה לידיעה.
יאיר5656
חחחח ממש מאמינים לו08:02 02.11.2025
הרועצת המשפטית
בגלל שלא ידע לא חקר את הנוגעים בדבר חושב שכולנו טיפשים שילך לכלא08:14 02.11.2025
יאיר
אסור למנות אף אחד מתוך המערכת הצבאית המושחתת. יש לסגור מידית את גלי צהל וגלגלצ ויחידת דובר צהל ולבנות דוברות חדשה שתהא כפופה לשר הבטחון ישירות ולא לרמטכל. להעמיד לדין...
אסור למנות אף אחד מתוך המערכת הצבאית המושחתת. יש לסגור מידית את גלי צהל וגלגלצ ויחידת דובר צהל ולבנות דוברות חדשה שתהא כפופה לשר הבטחון ישירות ולא לרמטכל. להעמיד לדין את כל צמרת הפרקליטות הצבאית ודובר צהל יחד עם העיתונאים המדליפים ולתבוע אותם תביעות נזיקין אישיות במיליארד שח כל אחדהמשך 08:24 02.11.2025
סטודנט בטכניון
בא נגיד שבאמת לא ידעת כלום למה לא חקרת אף אחד מהפרקליטות ורק ממצח חקרת? הרי ידעת שגם הם חשופים לסרטון. אז או שאתה חמור ממש אז מה כל הדרגות...
בא נגיד שבאמת לא ידעת כלום למה לא חקרת אף אחד מהפרקליטות ורק ממצח חקרת? הרי ידעת שגם הם חשופים לסרטון. אז או שאתה חמור ממש אז מה כל הדרגות והמעמד אם לא חקרת מתחת לפנס או שאתה משת"ףהמשך 08:21 02.11.2025
סיסו מהתברואה
יש כזה שיר: אנחנו מאמינים בני מאמינים....08:38 02.11.2025
וסילי
פחדן, נקניק, טיפש וחסר כישורים לכמה "קומפלימטים" האהבל זכאי, הוא עדיין מקבל משכורת מהקופה הציבורי....09:27 02.11.2025
שמאל=חמאס
למי שרוצה לדעת למה הימין 30 שנה בשלטון ולא שולט-הנה הסיבה.. רק בן אדם אחד-נתניהו... יתכן שצריך ממנו ( מניזרי ) משהו לכן רוצה את המינוי הזה... רק פעם...
למי שרוצה לדעת למה הימין 30 שנה בשלטון ולא שולט-הנה הסיבה.. רק בן אדם אחד-נתניהו... יתכן שצריך ממנו ( מניזרי ) משהו לכן רוצה את המינוי הזה... רק פעם אחת מינה אדם ראוי בכל השנים האלה , משלנו , זיני , וראו איזה פלא , כבר אחרי שבועיים הוא מוציא את הזבל החוצה... מסקנה-הליכוד ונתניהו הם חלק מהבעיה, אם רוצים שלטון ימין אמיתי פה , חייבים שהם יהיו המפלגה השניה במחנה .. לא מאמין באמת שזה יקרה -אבל עד אז-נסבול מחוסר שליטה אמיתי ועוד טיוחים והשתקות של השמאל המטונףהמשך 09:09 02.11.2025
