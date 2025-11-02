דיווח: סגן הפצ"רית שניהל את חקירת הדלפת הסרטון חקר רק אנשים ממצ"ח ולא חקר אף אחד מקרב הפרקליטות הצבאית, ואומר: "לא הייתי מעורב"

פרשיית הדלפת הסרטון והפצ"רית: הבדיקה הפנימית בפרקליטות הצבאית לא בדקה את אנשי הפרקליטות. כך דורון קדוש חושף הבוקר בגלי צה"ל.

על פי הדיווח, הבדיקה הפנימית שהתבצעה בפרקליטות הצבאית לחקירת מקור הדלפת הסרטון משדה תימן – לא בדקה אף אחד מאנשי הפרקליטות הצבאית שנחשפו לחומרי החקירה, כך לפי מקורות המעורים בפרטים. סגן הפצ״רית, תא״ל גל עשהאל, שניהל את הבדיקה, אסף חומרים, ותשאל מספר אנשים ממצ״ח (המשטרה הצבאית החוקרת) שנחשפו גם הם לחומרי החקירה – אך הוא לא תשאל וחקר אף אחד מאנשי הפרקליטות הצבאית עצמם.

הדבר מעלה תהייה ביחס לעומקה ולרצינותה של הבדיקה הפנימית שנעשתה, והעלתה בסופו של דבר מסקנה לפיה עשרות אנשים נחשפו לחומרים – ולכן לא ניתן לקבוע את מקור ההדלפה.

עוד דווח כי סגן הפצ״רית, תא״ל גל עשהאל, טוען בשיחות סגורות: "לא הייתי מעורב בהדלפה ולא היה לי מושג שהיא התבצעה מתוך צמרת הפרקליטות". לדברי תא״ל עשהאל בשיחות סגורות שקיים – הוא ניהל את הבדיקה הפנימית בפרקליטות מבלי שיש לו מושג שבכירי הפרקליטות הם שהדליפו. לטענתו – הוא היה ממודר לחלוטין ע״י הפצ״רית מעניין ההדלפה. תא״ל עשהאל בשלב זה לא מוגדר חשוד בפרשה וממשיך בתפקידו כרגיל. ייתכן שהוא יידרש למסור עדות בהמשך.

מי יהיה הפצ"ר הבא?

יש לציין כי הרמטכ״ל יציג היום לשר הביטחון מספר מועמדים אפשריים לתפקיד הפצ״ר הבא. המועמד שנחשב כאפשרות הבולטת ביותר למינוי הוא תא״ל במיל׳ דורון בן ברק – לשעבר סגן הפצ״ר והצנזור הצבאי הראשי. תא״ל במיל׳ בן ברק כבר לא משרת בפרקליטות הצבאית יותר מ-5 שנים. במערכת הביטחון ובמערכת המשפטית הוא נחשב למועמד הבולט לתפקיד הפצ״ר הבא, עוד טרם התפוצצות הפרשה הנוכחית – שהקדימה את הליך מינוי הפצ״ר הבא בכשנה.

מנגד, תמר אלמוג דיווחה הבוקר בכאן חדשות כי אחד המועמדים המובילים לתפקיד הוא דווקא רז נזרי, מי שכיהן בעבר כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

על פי הדיווח, מדובר צה״ל לא נמסרה תגובה לידיעה.