האלימות במגזר הערבי: מספר אירועים עם נפגעים אמש והלילה. בכפר קרע נורה אדם למוות, בטורעאן סכסוך המוני בין משפחות. 205 הרוגים מהמגזר מתחילת השנה

האירועים האלימים במגזר הערבי נמשכים כל העת. במהלך הלילה נורה ונהרג גבר בכפר קרע. מוקדם יותר התפתחה מהומה בין שתי משפחות ביישוב טורעאן שבגליל התחתון.

עוד באותו נושא האלימות במגזר הערבי: רצח בבית ספר בכפר קרע 13:16 | חדשות סרוגים

בכפר קרע נפגע אנוש גבר כבן 40 באירוע אלימות. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה ושם נקבע מותו. מדובר על הרצח השני השבוע בכפר קרע, לאחר שבתחילת השבוע נרצח נער בבית ספר בכפר על ידי חברו. בסך הכל, זהו ההרוג ה – 205 במגזר הערבי מתחילת שנת 2025.

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א חיים מאיר אלגרבלי, סיפר: "במקום הייתה המולה רבה, גבר בשנות ה-40 שכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה ופציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ומאומצות ופינינו אותו לבית החולים תוך כדי שאנחנו נלחמים על חייו." מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת עירון שהגיעו למקום מייד עם קבלת הדיווח החלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה.

טורען: סכסוך בין משפחות

מוקדם יותר, במועצה מקומית טורעאן שבגליל התחתון אירע סכסוך בין משפחות. מדוברות המשטרה מסרו הערב "שוטרי המחוז הצפוני פועלים בשעות האחרונות בישוב טורעאן בעקבות קטטה המונית מלווה בירי שפרצה בין שתי משפחות במקום. כתוצאה מהאירוע פונו שני פצועים בדרגות פציעה שונות וכן הוצתו מספר כלי רכב. במקום פועלים כעת עשרות שוטרים מהמחוז הצפוני בסיוע לוחמי מג"ב ומסוק מהמערך האווירי של משטרת ישראל במטרה למנוע את המשך האירועים ולעצור את המעורבים". בתוך כך, במד"א דיווחו על נער בן 17 שפונה במצב קשה אך בהכרה לבית החולים פוריה, ועל פצועים נוספים במצב קל.