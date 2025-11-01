האלוף במיל' יוסי בכר חשף כי סהר ברוך הוא אחיינו. "גם ברגעי התסכול והכאב הללו צריך להודות, יש כאן הקלה עצומה. יהיה לנו מקום לבכות בו, מקום בו ינוח סהר לעולמים"

האלוף יוסי בכר המשמש מתחילת המלחמה כסגן מפקד פיקוד דרום במילואים חשף בפוסט שהעלה כי החטוף סהר ברוך ז"ל שהוחזר בשבוע שעבר הוא אחיינו.

"הדמעות חונקות, למה כל הכאב הזה מגיע לתמי אחותי היקרה? בתצלום, ימים מאושרים של תמי עם ארבעת בניה – עידן נרצח בשבת, סהר שיצא מהתופת נחטף לעזה, שם בליל 8 בדצמבר 2023 נהרג במהלך מבצע החילוץ של סיירת מטכ"ל שנכשל. נשאיר לאנשי היחידה לפרט אודות שהתרחש".

"ואנחנו, אנחנו נלווה את סהר, עלם החמודות ביום ראשון הקרוב, לקבורה באדמת הלס של בארי, ליד עידן. באותו בית הקברות עם סבתא גאולה, נעמי, כרמל ודנה ושאר אנשי בארי היקרים והאהובים. מחיר בילתי נתפס של המלחמה, וכמה סהר היה יכול להיות קרוב עכשיו לחזור…"

"ובכל זאת" הוסיף בכר, "גם ברגעי התסכול והכאב הללו, צריך להודות, יש כאן הקלה עצומה. יהיה לנו, לתמי ורוני ולאחים גיא וניב, לסבא, מקום לבכות בו, מקום שבו ינוח סהר לעולמים. והכל בזכות לוחמי צהל האמיצים, אלה שחזרו משדות הקרב ואלה שלא שבו, אשר בזכות עוז רוחם במלחמה הקשה יצרו את התנאים להסכם לפיו חזרו החטופים החיים, ולפנות ערב של אתמול הושב לנו סהר שלנו."

"נלווה את סהר ביום ראשון, נחזק את ההורים והאחים וסבא יצחק הכואב. ננגב את הדמעות ונקום להמשיך לשקם, לבנות ולחזק את בארי בדרך לחזרה במהרה של כל הקהילה הביתה. עוד יחזור להיות טוב כאן בבארי, אנחנו נדאג לזה שכך יהיה."