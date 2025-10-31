שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב להתפטרותה של הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי: "כל מי שיימצא שבמקום להגן על חיילי צה"ל העליל עליהם עלילות לטובת מחבלי הנוח'בה – ייתן את הדין"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב כעת (שישי) להתפטרותה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, כשאמר כי "הפצ"רית התפטרה וכך ראוי".

"מי שמעליל עלילות דם על חיילי צה"ל אינו ראוי ללבוש את מדי צה"ל" הבהיר כ"ץ. "כל מי שיימצא שבמקום להגן על חיילי צה"ל העליל עליהם עלילות לטובת מחבלי הנוח'בה – ייתן את הדין".

ההודעה הנוכחית של כ"ץ מגיעה שעות ספורות אחרי הפגישה של הפצ"רית עם הרמטכ"ל בה הגישה את מכתב ההתפטרות שלה והודתה כי אישרה את הדלפת הסרטון משדה תימן לתקשורת. עם זאת, לפני הפגישה כ"ץ פרסם הודעה נוספת בה טען כי הוא הדיח אותה מתפקידה ואמר כי "הפצ"רית לא תשוב לתפקידה. אוודא שימוצה הדין עם כל מי שנתן ידו לעלילת הדם נגד חיילי צה"ל בפרשת שדה תימן".