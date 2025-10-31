שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב כעת (שישי) להתפטרותה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, כשאמר כי "הפצ"רית התפטרה וכך ראוי".
"מי שמעליל עלילות דם על חיילי צה"ל אינו ראוי ללבוש את מדי צה"ל" הבהיר כ"ץ. "כל מי שיימצא שבמקום להגן על חיילי צה"ל העליל עליהם עלילות לטובת מחבלי הנוח'בה – ייתן את הדין".
ההודעה הנוכחית של כ"ץ מגיעה שעות ספורות אחרי הפגישה של הפצ"רית עם הרמטכ"ל בה הגישה את מכתב ההתפטרות שלה והודתה כי אישרה את הדלפת הסרטון משדה תימן לתקשורת. עם זאת, לפני הפגישה כ"ץ פרסם הודעה נוספת בה טען כי הוא הדיח אותה מתפקידה ואמר כי "הפצ"רית לא תשוב לתפקידה. אוודא שימוצה הדין עם כל מי שנתן ידו לעלילת הדם נגד חיילי צה"ל בפרשת שדה תימן".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
הרצ
הרקבון בסופו מעלה ריח נורא...12:35 31.10.2025
הרצ
רב מאוד הנסתר על הגלוי..12:33 31.10.2025
אני
אתה מתכוון ראוי לכלא במקרה הטוב. לתחושתי היא עשתה זאת כדי להיות מקודמת באזרחות מעניין מה הבטיחו לחלאה הזו12:32 31.10.2025
שלמה
פצמרית איך יש יהודים כאלה אני חושב שלגלי גם בדרך ריקבון בן כספית אתה רוצה להגן עליה עכשיו תגיד מכונת הרעל סרסור של הרוע12:28 31.10.2025
יצחק יוסף
כל מי מעורב בוגדים ומקומם בכלא או עונש מוות.12:27 31.10.2025
שירי מנתניה
ומה עם בני הישיבות? כולל הצעירים החרדים? הם ראויים ללבוש את מדי צה''ל או אסור להם?? כי נוח לכם לכלוא אותם בכת בלי לימודי ליבה ובלי שום זכות בחירה... העיקר,...
ומה עם בני הישיבות? כולל הצעירים החרדים? הם ראויים ללבוש את מדי צה''ל או אסור להם?? כי נוח לכם לכלוא אותם בכת בלי לימודי ליבה ובלי שום זכות בחירה... העיקר, שבסוף יצביעו לקואליציית ההשתמטות שלכם...המשך 12:19 31.10.2025
רפאל מוזס
היגיע הזמן.12:18 31.10.2025
