השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב היום (שישי) להתפטרותה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי, זאת בתום פגישתה עם הרמטכ"ל אייל זמיר בשל החשדות נגדה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. בתגובתו אמר בקצרה: "הבאה בתור, היועמ״שית העבריינית".

במקביל, ח"כ משה סעדה אמר כי "על הרמטכ״ל לסרב לקבל את מכתב ההתפטרות של הפצ״רית ולהדיח אותה מצה״ל. לא ייתכן שהיא תקבל פרס כאשר היא חשודה בעבירה קלונית כה חמורה, תתפטר מעצמה ותשמור לעצמה את הזכויות, ולא ייתכן שאדם שנחשד בעבירה שפגעה במדינת ישראל כולה ובחיילי צה״ל בפרט – ימשיך לקבל פנסיה תקציבית מאותו צבא שהוא פגע בו".

כאמור, הפצ"רית נפגשה היום עם הרמטכ"ל אייל זמיר וביקשה לסיים את תפקידה, כשהגישה לו מכתב התפטרות רשמי. במכתב היא הודתה כי אישרה את הדלפת הסרטון משדה תימן: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית".

מדובר צה"ל נמסר כי "הרמטכ״ל קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה״ל. הרמטכ״ל בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת".