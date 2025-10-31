שר הביטחון ישראל כ"ץ קבע היום (שישי) כי הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי, לא תשוב לתפקידה, זאת נוכח חומרת החשדות נגדה ורגישותו של תפקיד הפצ"ר – האמונה על אכיפת החוק וקביעת הנורמות המשפטיות בצה"ל.

בהמשך צפוי השר למנות ממלא מקום זמני, ובמקביל לפתוח בהליך למינוי פרקליט צבאי ראשי חדש בהקדם האפשרי.

על פי החוק, מינוי הפצ"ר נעשה על ידי שר הביטחון, בהתאם להמלצת הרמטכ"ל.