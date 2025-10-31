שר הביטחון ישראל כ"ץ קבע היום (שישי) כי הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי, לא תשוב לתפקידה, זאת נוכח חומרת החשדות נגדה ורגישותו של תפקיד הפצ"ר – האמונה על אכיפת החוק וקביעת הנורמות המשפטיות בצה"ל.
בהמשך צפוי השר למנות ממלא מקום זמני, ובמקביל לפתוח בהליך למינוי פרקליט צבאי ראשי חדש בהקדם האפשרי.
על פי החוק, מינוי הפצ"ר נעשה על ידי שר הביטחון, בהתאם להמלצת הרמטכ"ל.
א.
איך זה יתכן שהיא לא במעצר?10:42 31.10.2025
אביב אביגדור
כלא10:58 31.10.2025
ש.מ.
אם זה נכון כל מה שכתבו עליה, צריכים להוריד לה את דרגת אלוף (לא ראויה לדרגת הנ"ל).11:03 31.10.2025
מיכה
כאשר ראש השב"כ , לשעבר, עם קשר ליועמשית . כאשר היועמשית נעזרת עם הפצרית ומעל כולם , נשיא העליון עם עברות בנייה . אנחנו בכלא , לא הם.11:08 31.10.2025
מורט
כולי תקווה שהפצ״ר הבא יהיה עם אג׳נדה של בטחון ישראל מעל הכל וביחוד שמירה על כל חיל וחיל11:04 31.10.2025
