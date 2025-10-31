גורמים אמריקנים הפעילו לחץ כבד על ישראל לאשר את הסכם ייצוא הגז למצרים בהיקף של 35 מיליארד דולר, אך שר האנרגיה אלי כהן מתעקש לשמור על אינטרס הצרכנים הישראלים

מזכיר האנרגיה של ארצות הברית, כריס רייט, ביטל את הגעתו המתוכננת לישראל בשבוע הבא, על רקע מחלוקת בין הממשלים סביב הסכם ייצוא הגז למצרים. שר האנרגיה אלי כהן סירב לאשר את ההסכם עד אשר יובטחו האינטרסים הכלכליים של ישראל, ובהם קביעת מחיר הוגן לשוק המקומי.

בימים האחרונים הופעלו לחצים כבדים מצד גורמים אמריקנים על השר כהן ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו במטרה להביא לאישור ההסכם, שצפוי להכניס למצרים ולחברות האנרגיה המעורבות כ-35 מיליארד דולר.

השר כהן הדגיש כי ישראל תתמוך בשיתופי פעולה אזוריים בתחום האנרגיה רק לאחר שיובטחו מחירים סבירים לצרכנים הישראלים, והבהיר כי "לא נוותר על האינטרס הלאומי של אזרחי ישראל".

במקביל, נמשכים מגעים מדיניים להסדרת הסוגיות שבמחלוקת בין ישראל למצרים, במטרה לאפשר את המשך שיתוף הפעולה האנרגטי בין המדינות.