30 שנה לרצח רבין: משה פייגלין, ממובילי 'זו ארצנו' מדבר על המאבק שניהל נגד הסכמי אוסלו וטוען עדיין כי רצח רבין היה קונספירציה שנכשלה: "השב"כ רצה להרשיע את יגאל עמיר כסמל, אך הוא החליף את כדורי הסרק"

30 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין – סדרת ראיונות מיוחדת בסרוגים. באולפן סרוגים התארח יו"ר 'זהות' חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, מי שהיה בשנות התשעים ממקימי תנועת 'זו ארצנו', שהובילה את המחאה הבלתי-אלימה נגד הסכמי אוסלו וממשלת רבין.

בראיון לנתנאל איזק טוען פייגלין כי רצח רבין היה קונספירציה שנכשלה, כשיגאל עמיר או חגי החליפו את כדורי הסרק בכדורים חיים.

ראיון פייגלין לאולפן סרוגים - 30 שנה לרצח רבין

מרי אזרחי נגד אוסלו

פייגלין שחזר את ימי המאבק נגד אוסלו, תהליך שלדבריו החל בקמפ דייוויד, שם "נזרע זרע הפורענות" שהכיר ב"לאומיות המומצאת הזאת". עם חתימת אוסלו, הוא הבין כי "הפגנות רגילות לא יעזרו", ולכן ייסד את תנועת 'זו ארצנו' ואת הקונספט של "מרי אזרחי בלתי אלים".

הוא מתאר את הפעילות: "הצלחתי בשמיני לאוגוסט 1995 לפני 30 שנה… להוציא לרחובות את כולם עם חולצות שהיה כתוב עליהם 'אני מוכן לייצר למען מולדתי' ולהתיישב במרכז הכבישים עם ידיים קשורות". פייגלין עצמו נעצר והואשם ב"המרדה". הוא הדגיש כי חוק ההמרדה הוא "חוק סל שחוקקו הבריטים כדי לשלוט בקולוניות" והוא עדיין תקף בישראל.

פייגלין טען כי הדרך שהחלה באוסלו, דרך ההתנתקות, היא הדרך ל"שביעי באוקטובר". הוא מותח ביקורת על הימין שלא הצליח לבטל את אוסלו במשך שנים רבות בשלטון: "לא ביטלו את אוסלו, לא באו והציגו אלטרנטיבה אחרת". הוא טוען כי "יש פה משהו שהוא יותר גדול מהימין ומהשמאל" – והוא חוסר החזון בציונות הישראלית.

לדבריו, הסכמי אוסלו לא היו בגידה, אלא "ניסיון נואש של השמאל לממש את רעיון הנורמליות הציוני" – הרצון להיות "עם ככל העמים". הוא קורא לימין להציג חזון אלטרנטיבי.

חזונו שלו כולל: "כיבוש גירוש התיישבות", והוא מציע שהחזון יישאב מתוך היהדות, תוך התמקדות בבניין בית המקדש. בהקשר זה, הוא מצטט את אורי צבי גרינברג: "השולט בהר שולט בארץ".

הטענות החמורות: מעורבות השב"כ ברצח רבין

בסיום הריאיון, התייחס פייגלין לטענות הקשות על השחרת הציבור הימני והסרוג והאופן שבו התגלגל רצח רבין. פייגלין טוען כי המערכת רצתה לפגוע בציבור הדתי-לאומי באמצעות תיוגו כ"טרף קל".

הוא מציין שאירועים כמו "אבישי רביב הוא סוכן שב"כ" והעובדה שארגונים כמו "אי"ל" (שעיגל עמיר היה מקושר אליו) "הוקמו על ידי שירות הביטחון הכללי" – ברורים לכולם כיום. הוא אף מזכיר כי אבישי רביב הוא "האיש שנפנף בכרזה של רבין במדי אס אס" בכיכר ציון, שנועדה להשחיר את הימין.

על הרקע הפוליטי לרצח, הוא טען: "בשנת 95… היה ברור שהליכוד הולך לנצח את הבחירות הבאות ב-96. ואז הם עברו מקמפיין השלום של אוסלו… לקמפיין של די לאלימות".

לטענת פייגלין, זה הרקע לכך שהאירוע התגלגל כפי שהתגלגל: "ואז בא להם משהו פנטסטי ליד… תימני קטן שרוצה לרצוח את ראש הממשלה… השב"כ ידע, שב"כ ידע, ואז להערכתי החליטו לזרום עם זה".

הוא הוסיף והעריך כי כוונת השב"כ הייתה לאפשר לעמיר להתקדם, אך למנוע את הרצח בפועל: "לאפשר לו לרצוח את רבין אבל לאפשר לו להתקדם עם זה, לא על מנת להרשיע אותו, אלא להחליף לו את הכדורים לכדורי סרק". פייגלין מאמין כי הכוונה הייתה להציג את האירוע כניסיון רצח: "הם רצו שכל העם יראה את התימני הקטן עם הכיפה, הימני, האיש הימין הזה, מנסה לרצוח את רבין ויראה פוף פוף סיפור גדול".

השיבוש שאפשר את הרצח

פייגלין טוען כי התוכנית השתבשה, מה שהוביל לרצח בפועל: "מה שהשתבש זה שכנראה אחיו של יגאל עמיר… ידע שהחליפו [את הכדורים] והחליף בחזרה. א מה שברור לכולם הוא גם בשמאל מודעים שהשב"כ ידע והחליף לכדורי [סרק]".

הוא מדגיש כי ה-DNA של השב"כ הוא "פוליטי שמאלני לחלוטין", ולכן הוא פועל למען מטרות פוליטיות.

פייגלין קשר את האירוע הטראומטי של 1995 לאסון האחרון בטבח שמחת תורה: "הסיפור של רצח רבין… הוא בשל המוטיבציה הפוליטית. עכשיו שים לב, זה בדיוק מה שהיה בשביעי באוקטובר. ואתה חושב שהם לא ידעו?… זה אותו שב"כ, אותה מוטיבציה פוליטית פי כמה וכמה להפיל את ביבי".

לטענתו, בשבעה באוקטובר ניצלו גורמים במערכת את המתקפה כדי "לייצר כאוס עוד יותר גדול וזה יביא לנו סוף סוף את ההפלה של ביבי".