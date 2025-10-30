גורם בפרקליטות נכשל בפוליגרף בשב"כ והודה במעורבותו בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן. זמן קצר אחר כך הוחלט לפתוח חקירה נגד הפצ"רית

גורם בפרקליטות הצבאית שעבר בשב"כ בדיקת פוליגרף שאינה קשורה בפרשה ונכשל עורר את החשדות שהובילו לפתיחת החקירה נגד הפצ"רית בפרשת שדה תימן.

על פי הפרסומים בכלי התקשורת, אותו גורם עבר בדיקה עקב מעבר תפקיד, במהלך הפוליגרף עלו מספר שאלות בקשר לפרשה, ואותו גורם מודה על שייכותו להדלפת הסרטון.

חומרים אלו מועברים על ידי ראש השב"כ לרמטכ"ל אשר מעביר את המידע ליועצת המשפטית לממשלה, זו מכנסת את אנשי משרדה ובתום התייעצות מודיעה על פתיחה בחקירה פלילית נגד הפרקליטה הצבאית הראשית ומספר גורמים נוספים בפרקליטות.

הערב פורסם כי גם דוברת הפרקליטות הצבאית חשודה בפרשה, מה שמחזק את החשד כי הדלפת הסרטון היה בידיעתה ובתיאום מלא עם הפרקליטה הצבאית.