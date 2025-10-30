המשטרה הודיעה כי היא פתחה את כלל החסימות בכביש 1 וברחובות העיר ירושלים, לתנועת כלי רכב . בנוסף רכבת ישראל והרכבת הקלה חזרו לפעולה

המשטרה הודיעה הערב (חמישי) לפני זמן קצר כי היא פתחה את כלל החסימות בכביש 1 וברחובות העיר ירושלים, לתנועת כלי רכב לאחר הפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס. בנוסף רכבת ישראל והרכבת הקלה חזרו לפעולה.

מהמשטרה נמסר: "גם בשעה זאת, עדיין פרוסים כוחות המשטרה לטובת הזרמת התנועה ושמירת הסדר הציבורי, באזור הכניסה לעיר. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג במשנה זהירות ובטיחות". מרכבת ישראל נמסר: "בתיאום ובאישור משטרת ישראל תנועת הרכבות בתחנת ירושלים יצחק נבון מחודשת באופן הדרגתי לשני הכיוונים. ברכבת ישראל מבקשים מהנוסעים להישמע להנחיות הבטיחות מצילות החיים של צוותי הרכבת ולהתאזר בסבלנות בעת השהייה בתחנות וברכבות.

מוקדם יותר איחוד הצלה פרסמו כי 113 משתתפים קיבלו סיוע רפואי מאיחוד הצלה בהפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס. תשעה מהם פונו לבתי חולים באמבולנסים. חוץ ממנחם מנדל ליצמן ז"ל בן ה-20,שנפל מגובה ונהרג. המקרים האחרים הם של של חבלות ופציעות, עלפונות, תאונות דרכים קלות, בעיות נשימה, משתתפים שחשו ברע ומקרים רפואיים נוספים.