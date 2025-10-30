יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן הגיב לאסון הקשה שאירע הערב (חמישי) בהפגנת החרדים נגד הגיוס: "ההנהגה החרדית הרקובה היא האחראית הישירה למותו הכואב של נער צעיר בהפגנה בזויה ומיותרת. הוא יצא בהוראת אותה הנהגה כדי להיות מגן אנושי של הכוח והשררה של העסקנים החרדים".
מוקדם יותר פורסם כי נער כבן 15 נפל מגובה באתר בנייה בשדרות שז"ר בעיר בזמן הפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס. ממד"א נמסר: "בשעה 16:31 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על נער שנפל מגובה באתר בנייה בשדרות שז"ר בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו נער כבן 15 כשהוא ללא סימני חיים, עם חבלה רב־מערכתית קשה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום".
מה דעתך בנושא?
11 תגובות
0 דיונים
ליברמן שתה מידי הרבה וודקה וודקה משקה רוסי מצוי שגורם לאנשים לאבד את זה17:48 30.10.2025
רינה
לברמן איש מטורף עד כמה נדפק לך הראש17:44 30.10.2025
שירי מנתניה
ליברמן צודק!!! לראשי הכת אין אלוהים ולא מצפון, רק המיליארדים מביבי מעניינים אותם.17:57 30.10.2025
יעקבפר
בשמאול הוא ימין ובימין הוא שמאול. מה יותר טוב לתמוך בחאוס בישראל. שטירליץ' הוא לא היה ראוש מפלגה אם פסנטרית17:56 30.10.2025
אחד
תגידו הוא יהודי???????????18:11 30.10.2025
שרה
בושה וחרפה ליברמן שיעוף לרוסיה חזרה לשלול לו את האזרחות הבן אדם מחורפן שמעתי שהוא רוצה גם לשלול זכויות הצבעה רוסיה על מלא מלא. לעצור אותו בזמן לפני שיהיה מאוחר!!!18:11 30.10.2025
כלמון
ליברמן חילוני קיצוני שלא מייצג אותנו!18:08 30.10.2025
אהרן
להחזיר אותו היום לרוסיה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18:14 30.10.2025
גדי
לשלול לו את האזרחות הרוסית והישראלית שיגור מבחינתי באוקינוס אדם שפל18:13 30.10.2025
יובל
מצטער שהצבעתי לו18:16 30.10.2025
