יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן הגיב לאסון הקשה שאירע הערב (חמישי) בהפגנת החרדים נגד הגיוס: "ההנהגה החרדית הרקובה היא האחראית הישירה למותו הכואב של נער צעיר בהפגנה בזויה ומיותרת. הוא יצא בהוראת אותה הנהגה כדי להיות מגן אנושי של הכוח והשררה של העסקנים החרדים".

מוקדם יותר פורסם כי נער כבן 15 נפל מגובה באתר בנייה בשדרות שז"ר בעיר בזמן הפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס. ממד"א נמסר: "בשעה 16:31 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על נער שנפל מגובה באתר בנייה בשדרות שז"ר בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו נער כבן 15 כשהוא ללא סימני חיים, עם חבלה רב־מערכתית קשה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום".