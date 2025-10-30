מרטיט: הבחור מנחם מנדל ליצמן ז"ל בן ה-20, שנפל אל מותו בעצרת המיליון בירושלים, בתיעוד מילדותו כשהוא מוסר דבר תורה. צפו

הבחור מנחם מנדל ליצמן ז"ל בן ה-20, שנפל אל מותו בעצרת המיליון בירושלים, תועד בהיותו ילד כשהוא מוסר דבר תורה מדרום קוריאה, שם אביו משמש כשליח חב"ד. צפו



מוקדם יותר היום דווח כי בחור נפל אל מותו בעצרת המיליון, אך ככל הנראה לא מדובר בתאונה אלא במוות על רקע אובדני, שכן הבחור השאיר מסר פרידה לפני שהלך להשתתף בעצרת.

בסטורי שהעלה בחשבון האינסטגרם שלו הוא כתב: "לכל החברים היקרים והאמיתיים שלי אני אוהב אתכם, אני מבקש סליחה, אני כבר לא יכול להתמודד, אני נפרד מכם עם דמעות בעיניים וניפגש ביחד עם המשיח".