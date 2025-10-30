מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם מהרגיל. תחול עלייה בטמפ' ותנשבנה רוחות חזקות. ביום שני צפויים גשמים מקומיים. תחזית מזג אוויר לסופ"ש

יום שישי: בהיר בדרך כלל. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. תחול עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

גשם, לפנות בוקר, בחיפה. צילום - עומרי סלנר

יום שבת: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות במישור החוף אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

יום שני: יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. משעות אחה"צ ייתכן גשם מקומי קל.