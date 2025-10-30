שוטר נפגע היום (חמישי) בכביש 1 מאוטובוס שהיה בדרכו להפגנת החרדים נגד הגיוס.

שוטר נפגע היום (חמישי) בכביש 1 מאוטובוס שהיה בדרכו להפגנת החרדים נגד הגיוס. מוקדם יותר פורסם כי צוותי חדשות 12 ו-13 הותקפו בידי מפגינים בהפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס. בקבוקים, מקלות ואבני חצץ הושלכו על כתבת חדשות 12 ענבר טויזר בעוד הצלם נאדר בגדסאר והכתב יוסי אלי, הותקפו ע"י מפגינים חרדים בגשר המיתרים.

ממשטרת ישראל: " משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות תאונת דרכים שארעה לפני זמן קצר בכביש 1 מחלף מוצא במעורבות אוטובוס והולך רגל. כתוצאה מהתאונה, נפגע הולך רגל באורח בינוני (עפ"י גורמי רפואה) ופונה להמשך טיפול רפואי בבי"ח. שוטרי אגף התנועה הארצי במקום התאונה, ובוחני תאונות הדרכים ממחוז ירושלים החלו כאמור בחקירת נסיבות התאונה".

כתבי חדשות 12 ו-13 הותקפו בהפגנת החרדים

ממד"א נמסר: "בשעה 15:29 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על הולך רגל שנפגע מאוטובוס בכביש 1 בסמוך למחלף מוצא. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הדסה עין כרם גבר בן 37 במצב בינוני עם חבלת ראש" פרמדיק מד"א משה בניטה וחובש רפואת חירום במד"א מהראן גבר, סיפרו: "הפצוע שכב בצד הכביש כשהוא בהכרה וסובל מחבלת ראש. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול הנמרץ של מד"א לבית החולים כמצבו יציב".

במקביל נמסר מהמשטרה כי גם בשעה זאת, ממשיכים לפעול אלפי שוטרי מחוז ירושלים, מתנדבים, לוחמי מג"ב ושוטרי אגף התנועה הארצי, שנפרסו החל משעות הצהריים המוקדמות.

הודעת המשטרה: "היערכות זו של אלפי שוטרי משטרת ישראל ולוחמי מג"ב, נועדה לשמירת- הביטחון, הסדר הציבורי ושלומם של כלל המשתתפים ותושבי העיר וכן, פיקוח והכוונת התנועה באזור העצרת ובסמוך, זאת לצד חופש הביטוי כחוק, ומניעת כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי ולפגוע ברכוש.