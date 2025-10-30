חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 30.10.2025 / 15:39

צוותי חדשות 12 ו-13 הותקפו בידי מפגינים בהפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס. בקבוקים, מקלות ואבני חצץ הושלכו על כתבת חדשות 12 ענבר טויזר

צוותי חדשות 12 ו-13 הותקפו היום (חמישי) בידי מפגינים בהפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס. בקבוקים, מקלות ואבני חצץ הושלכו על כתבת חדשות 12 ענבר טויזר בעוד הצלם נאדר בגדסאר והכתב יוסי אלי, הותקפו ע"י מפגינים חרדים בגשר המיתרים.

