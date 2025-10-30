צוותי חדשות 12 ו-13 הותקפו היום (חמישי) בידי מפגינים בהפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס. בקבוקים, מקלות ואבני חצץ הושלכו על כתבת חדשות 12 ענבר טויזר בעוד הצלם נאדר בגדסאר והכתב יוסי אלי, הותקפו ע"י מפגינים חרדים בגשר המיתרים.
דוד בן ישי
הלם. אין להם חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי15:45 30.10.2025
בערל
דבר ראשון, למה שלחו לשם אישה, אחרי שתענו על זה נמשיך!16:23 30.10.2025
שירי מנתניה
בני בליעל. זה מה, שקורה שאין חינוך ואין ערכים. נתניהו מעביר להם מיליארדים ע"מ למנוע מהם לקגבל חינוך לערכים, למנוע מהם להתגייס ולמנוע מהם את זכות הבחירה באופן כללי. חיילים אלימים בכת ולא...
בני בליעל. זה מה, שקורה שאין חינוך ואין ערכים. נתניהו מעביר להם מיליארדים ע"מ למנוע מהם לקגבל חינוך לערכים, למנוע מהם להתגייס ולמנוע מהם את זכות הבחירה באופן כללי. חיילים אלימים בכת ולא אזרחים במדינה.המשך 16:06 30.10.2025
נילי
בתגובה ל: שירי מנתניה
את מלאה בלשון הרע ושנאה. לא מכירה את האנשים והתערבות והתורה. משמיעה את מה שוטפים לך את המוח וצריכה לעשות תשובה16:36 30.10.2025
זינג יוסף
חרדים טינופת15:57 30.10.2025
ליבי
בתגובה ל: זינג יוסף
אנטישמי קטן וצר מוח. אם אין יראת שמיים והרגוני".16:36 30.10.2025
זלמן יש לו מכנסיים
מזי האט א פנים אזוי בת זוינה, פההה, גועל רפש16:41 30.10.2025
תודה
האתר סרוגים אינו ידידותי למגיבים ולקוראים התגובות נמחקות באמצע מהתמונות קופצות פתאום למקום אחר. מבקשים לקרוא תגובות והן אינן מופיעות. מדוע התגובות לא מופיעות ברצף?16:34 30.10.2025
ולרי
הרבנים הורו לשמוע לשוטרים ולא להשתמש כלל באלימות. אבל למה שולחים כתבת? אולי הגיע זמן להתחשב?16:30 30.10.2025
נילי
בתגובה ל: שירי מנתניה
את מלאה בלשון הרע ושנאה. לא מכירה את האנשים והתערבות והתורה. משמיעה את מה שוטפים לך את המוח וצריכה לעשות תשובה16:36 30.10.2025
זינג יוסף
חרדים טינופת15:57 30.10.2025
ליבי
בתגובה ל: זינג יוסף
אנטישמי קטן וצר מוח. אם אין יראת שמיים והרגוני".16:36 30.10.2025
