עורך "הארץ" אלוף בן הודיע על סיום העסקתו של חיים לוינסון, לאחר שהתברר כי קיבל תשלומים מחברת פרספשן של שרוליק איינהורן. לוינסון טען כי עבד בעבודות צד באישור העורך מאז 2019.

פרשת חיים לוינסון: הבוקר פורסם כי לוינסון החליט לעזוב את עבודתו כפרשן בעיתון הארץ לאחר 17 שנים במקום.

עוד באותו נושא חיים לוינסון הודיע על פרישה: "הגיע הזמן להמשיך הלאה" 10:22 | חדשות סרוגים 7 2 😢 😀

בצהריים פרסם עיתון 'הארץ' תחקיר, לפיו לוינסון היו קשרים עסקיים עם חברת פרספשיין של שרוליק איינהורן, שבמסגרתה הרוויח מאות אלפי שקלים.

הכסף הועבר ללוינסון בשנים 2019 עד 2024 מחברה בבעלותו של שרוליק איינהורן, שחשוד בפרשת קטאר ובפרשת הדלפת המסמכים המסווגים. לוינסון, שמתח ביקורת על החקירות האלה, אישר כי עבד עבור איינהורן אולם הכחיש כל קשר לקטאר וטען כי קיבל כספים עבור קמפיינים בבלקן. מערכת "הארץ" זימנה אותו לבירור והוחלט לסיים את דרכו בעיתון.

עורך הארץ: "הודעתי לו שלא ימשיך לעבוד בעיתון"

במכתב שהוציא עורך עיתון "הארץ", אלוף בן, לעובדים נכתב בין השאר: אני מבקש לעדכן אתכם בהתפתחויות האחרונות בעניינו של חיים לוינסון. לפני כמה חודשים, בעקבות תהיות שעלו לגבי שני מאמרים – אחד שכתב ואחד שתיווך – הוא הוזמן לשיחת בירור. הוא נשאל לגבי מאמרים אלו, והשיב שלא קיבל תמורה משום גורם שהוא, לרבות ידידו שרוליק איינהורן.

לפני ימים אחדים הגיעו לידי כתב הארץ בר פלג חומרים שמצביעים על קשרים כלכליים בין חברת פרספשן שבבעלות איינהורן לחברה בבעלות לוינסון. בעקבות המידע זומן לוינסון לשיחה והודה בקבלת כספים מאז 2019. בעקבות זאת הודעתי לו שלא ימשיך לעבוד בעיתון".

לוינסון: "כשלתי"

בציוץ בטוויטר, בתגובה לפרסום הזה, הגיב לוינסון לכתבת התחקיר נגדו באריכות: "בשנת 2019, כדי לא להעלות לי את השכר בעיתון, אלוף בן עורך ״הארץ״ אישר לי לעשות עבודות מהצד. עבדתי בסמכות וברשות במגוון חלטורות ועבודות צד בתשלום: השתתפות בכנסים כמו של פורום קהלת, פאנלים בטלויזיה, הרצאות, רדיו, וכתיבת צללים עבור אנשים וארגונים. בין היתר, שימשתי ככותב צללים ומאמרים של חברי שרוליק איינהורן במערכות בחירות שהוא עבד בהם בבלקן.

גם אותי תפסה פרשת קטאר בהפתעה. לא ידעתי שאיינהורן נותן שירותים גם לקטאר, והאמת שכעסתי מאוד. אילו ידעתי על הקשר, הייתי מנצל אותו כדי לקבל סיפורים וחומרים מהקטארים. בטח רתחתי על ההדלפה לבילד, במקום לעיתון הארץ.

אמרתי את דעתי לו בפרטי, כמו שאמרתי בפומבי: קטאר היא דיקטטורה איסלאמית, לא הייתי עובד למענה כמו שלא הייתי עובד למען סין, פוטין, או הפלנגות בסודן. זה שיפוט מוסרי. לא פלילי. טעיתי טעות חמורה עליה אני מבקש להתנצל.

טעיתי בכך שלמרות שהפסקתי את הקשר לא שילבתי גילוי נאות מלא. אמרתי את דעתי בעניין קטאר והחקירה. אני מאמין בנכונות דעתי בפרשת קטאר, שנוגעת גם לאנשים שאני מתעב, אבל הייתי צריך להציב לעצמי סטנדרט עיתונאי הרבה יותר גבוה שלא יחשבו שדעתי מוטה ממשהו. כשלתי ואני מתנצל על כך." דברי לוינסון.

בתוך כך, רן בוקר מדווח כי לאור ההתפתחויות לוינסון גם לא יגיש מחר את תכניתו "אופירה ולוינסון" בחדשות 12.