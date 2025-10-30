הולכת ומסתבכת: אחרי ההודעה הראשונה על כך שהפצ"רית לא חשודה בפרשה, כעת מודיעה הסנגוריה הצבאית כי פרקליט הצמרת דורי קלגסבלד ייצג אותה

פרשת "שדה תימן" הולכת ומתרחבת. הבוקר פרסמה הסנגוריה הצבאית כי הפצ״רית האלופה יפעת תומר-ירושלמי תיוצג על ידי פרקליט הצמרת עו״ד דורי קלגסבלד.

עד כה תדרכו גורמים משפטיים כי הפצ"רית בכלל לא חשודה בפרשה ויצאה לחופשה לפי בקשתה. כעת נראה כי הייצוג על ידי אחד מהסנגורים הבכירים בישראל, מלמד מהחשש הגובר של תומר-ירושלמי מהחקירה נגדה.

יש לציין כי למרבה האירוניה, הפרקליטה הצבאית הראשית תיוצג על ידי הסנגוריה הצבאית, שהיא כפופה לפרקליטות הצבאית – כלומר לתומר-ירושלמי.

עוד באותו נושא דיווח: למרות הצהרתה, הפצ"רית עומדת מאחורי הדלפת הסרטון 10:11

ואם זה לא מספיק, הרמטכ"ל אייל זמיר מעכב את מינויו של אל”ם גל עשהאל כממלא מקום של הפצ"רית, וזאת לאור העובדה שהוא ככל הנראה היה שותף לטיוח הפרשייה עד כה. נזכיר כי בהודעת הפרקליטות לייעוץ המשפטי, נאמר במספר פעמים כי ההדלפה נחקרה ולא נמצא המקור להדלפה. כעת מסתמן שלא רק שמקור ההדלפה היה ידוע לראשי הפרקליטות הצבאית, אלא שתומר-ירושלמי היא שעמדה מאחוריה, ואולי אפילו נתנה את ההורה.